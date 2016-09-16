На улице Пролетарской Audi сбила ребенка

Не обошлось без происшествий на междугородних автодорогах. На 52-м километре автодороги Ялуторовск-Ярково съехал в кювет и опрокинулся автомобиль Geely. Причина аварии выясняется. По предварительным данным, водитель превысил скорость движения. В аварии серьезно пострадали два человека. У 41-летнего водителя китайской легковушки врачи диагностировали переломы позвоночника и руки, у 24-летнего пассажира — вывих бедра. Травму получил еще один человек, находившийся с салоне, у него сотрясение головного мозга.