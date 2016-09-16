На улице Пролетарской Audi сбила ребенка

Как рассказали в автоинспекции, ДТП произошло в восьмом часу вечера на улице Пролетарской. По предварительным данным, ребенок находился на улице с мамой, но переходил дорогу на 4 метра впереди нее. Мальчик получил ушибленную рану затылка. Обстоятельства случившегося выясняются.
Еще один пешеход пострадал на переходе у дома № 12 по улице Тульской — 80-летний тюменец угодил под колеса Peugeot. Водитель, управлявший иномаркой, нарушил правила проезда пешеходных переходов, не пропустив дедушку при повороте. У пострадавшего пенсионера тяжелые травмы — перелом стопы и ушиб позвоночника.
ДТП с участием общественного транспорта произошло на улице Республики. Автобус ЛиАЗ 14-го маршрута сбил пенсионера, пересекавшего дорогу по переходу. Пострадавший получил рваную рану и травму головы.
Не обошлось без происшествий на междугородних автодорогах. На 52-м километре автодороги Ялуторовск-Ярково съехал в кювет и опрокинулся автомобиль Geely. Причина аварии выясняется. По предварительным данным, водитель превысил скорость движения. В аварии серьезно пострадали два человека. У 41-летнего водителя китайской легковушки врачи диагностировали переломы позвоночника и руки, у 24-летнего пассажира — вывих бедра. Травму получил еще один человек, находившийся с салоне, у него сотрясение головного мозга.
Всего за минувшие сутки на дорогах региона произошло 6 дорожных аварий. Один человек погиб, шестеро получили травмы.