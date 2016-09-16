МПК лишил тюменскую пару «золота» Кубка мира по танцам на колясках

Однако радость победы Татьяны и Станислава и других российских пар омрачило требование Международного Паралимпийского Комитета пересмотреть результаты соревнований без учета результатов российских спортсменов.
Помимо пары Шешуков — Скворцова Россию представили еще две тюменские пары: Александр Скобелев — Наталья Жила и Виктор Погорелов — Марина Котманова. Танцоры являются воспитанниками СДЮСШОР № 3 и центра «Ритм», сообщают в департаменте по спорту и молодежной политике администрации Тюмени. К сожалению, спортсменам не хватило совсем немного, чтобы подняться на пьедестал почета — пары стали четвертыми и шестыми соответственно.
«Кубок мира по танцам на колясках является международным рейтинговым турниром по паралимпийскому виду спорта, следовательно, подпадает под сложившуюся ситуацию с отстранением Паралимпийского Комитета России. В результате экстренного совещания организационного комитета Кубка мира было принято следующее решение. Торжественная церемония награждения при полном зрительном зале с интернет — трансляцией на все страны мира прошла по общим итогам турнира, включая все результаты танцоров из России. В конце всех соревнований и основных мероприятий Кубка мира счетная комиссия провела перераспределение мест по протоколам без учета результатов российской сборной. После этого прошла техническая процедура вручения медалей и дипломов иностранным спортсменам», — говорится на официальном сайте Федерации спортивных танцев на колясках России. Также в официальном заявлении говорится, что в Международный Паралимпийский Комитет направлены официальные протоколы по итогам соревнований с учетом всех результатов, включая результаты российских спортсменов, и федерация спортивных танцев на колясках признает только такие итоги Кубка мира — 2016.
Таким образом, к сожалению, тюменская пара оказалась лишена завоеванных наград и титула победителя. Но, как отметил Станислав Шешуков, сегодня представители Паралимпийского Комитета России и другие спортивные чиновники вплотную занимаются поиском возможностей оспорить решение МПК и восстановить справедливость в отношении российских паралимпийцев.
«Для нас, спортсменов, это известие стало шокирующим, было очень обидно, но в данный момент, к сожалению, мы ничего не можем изменить. Мы тренировались без выходных, чтобы подойти к Кубку мира в наилучшей форме. Мы показали то, на что способны, и судьи оценили выступление очень высоко, и тем не менее, ситуация сложилась не в нашу пользу. В свете этой ситуации нам не удалось получить звания Заслуженных мастеров спорта России и международного класса, но, надеюсь, сможем это исправить после чемпионата Европы, который пройдет 23 октября в Словении», — поделился Станислав Игоревич.