МПК лишил тюменскую пару «золота» Кубка мира по танцам на колясках

«Кубок мира по танцам на колясках является международным рейтинговым турниром по паралимпийскому виду спорта, следовательно, подпадает под сложившуюся ситуацию с отстранением Паралимпийского Комитета России. В результате экстренного совещания организационного комитета Кубка мира было принято следующее решение. Торжественная церемония награждения при полном зрительном зале с интернет — трансляцией на все страны мира прошла по общим итогам турнира, включая все результаты танцоров из России. В конце всех соревнований и основных мероприятий Кубка мира счетная комиссия провела перераспределение мест по протоколам без учета результатов российской сборной. После этого прошла техническая процедура вручения медалей и дипломов иностранным спортсменам», — говорится на официальном сайте Федерации спортивных танцев на колясках России. Также в официальном заявлении говорится, что в Международный Паралимпийский Комитет направлены официальные протоколы по итогам соревнований с учетом всех результатов, включая результаты российских спортсменов, и федерация спортивных танцев на колясках признает только такие итоги Кубка мира — 2016.