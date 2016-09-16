Гендиректор фирмы не выплатил НДС в сумме около 15,6 млн рублей

Согласно Налоговому кодексу РФ налогоплательщик имеет право уменьшить общую сумму налога на добавленную стоимость на налоговые вычеты. Вычеты производятся на основании счетов-фактур, выставленных продавцами при приобретении налогоплательщиком товаров (работ, услуг), иных документов.
По версии следствия, Петросян в целях уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость, необоснованного применения налоговых вычетов передал своему главному бухгалтеру 49 фиктивных счетов-фактур, выставленных якобы фирме ООО «Модуль-3» фирмами-контрагентами за выполненные работы по содержанию автомобильных дорог по улицам г. Тюмени и комплекса ремонтных, монтажных и электромонтажных работ по реконструкции классов на учебной площадке WS. Главный бухгалтер, не зная о подложности документов, отражала их в бухгалтерском и налоговом учете, а также в налоговых декларациях по налогу на добавленную стоимость. Это позволило фирме ООО «Модуль-3» в 2011–2013 гг. уклониться от уплаты НДС в сумме около 15,6 млн рублей.
Проведенная на предприятии выездная налоговая проверка выявила нарушения. Налоговая инспекция передала материалы проверки в правоохранительные органы, где по ним было возбуждено уголовное дело.
Санкция ч.2 ст. 199 УК РФ предусматривает штраф в размере от 200 тыс. до 500 тыс. рублей либо лишение свободы на срок до 6 лет.