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Дискотека для тех, кому за 700: Gilead собирает средства на новый альбом

16 сентября 2016, 14:54
Тюменская фолк-группа Gilead ищет спонсоров для записи своего второго студийного альбома. За самое большое пожертвование музыканты обещают сыграть «Скудринку» для дарителя прямо на его кухне.

Музыкальный коллектив поставил перед собой цель собрать 250 тысяч рублей. Вырученные деньги пойдут на запись, мастеринг и сведение нового альбома. Если поклонники смогут собрать более 100% от суммы, то оставшиеся деньги пойдут на новый мерч и тираж CD с крутым оформлением. Для сбора средств ребята обратились к проверенной системе краудфандинга на популярной площадке Boomstarter, записав для него также видеоролик.

К настоящему моменту слушатели перечислили на счет музыкантов 78 тысяч рублей. Сборы продлятся еще 50 дней.

Поклонники могут пожертвовать от 400 рублей. За эту сумму в декабре 2017 года даритель сможет получить CD с новым альбомом. За 1400 рублей — майку с автографом в дополнение к диску, а за 50 тысяч музыканты обещают сыграть дарителю «Скудринку» прямо на кухне.

Группа Gilead состоит из семерых музыкантов, которые играют на фольклорных инструментах, зачастую редких и необычных. В репертуаре — древние средневековые песни в современной рок-обработке. С 2012 года коллектив выпустил один полноформатный альбом и два сингла. Альбом Thousand Times вышел в свет в 2015 году. Музыканты — постоянные участники всевозможных фестивалей средневековой музыки и концертов. В настоящее время Gilead также претендует на получение первой премии мировой музыки Russia World Music Awards.

#Новости#Музыка#Краудфандинг#Алексей#Культура
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