Дискотека для тех, кому за 700: Gilead собирает средства на новый альбом

Музыкальный коллектив поставил перед собой цель собрать 250 тысяч рублей. Вырученные деньги пойдут на запись, мастеринг и сведение нового альбома. Если поклонники смогут собрать более 100% от суммы, то оставшиеся деньги пойдут на новый мерч и тираж CD с крутым оформлением. Для сбора средств ребята обратились к проверенной системе краудфандинга на популярной площадке Boomstarter, записав для него также видеоролик.
К настоящему моменту слушатели перечислили на счет музыкантов 78 тысяч рублей. Сборы продлятся еще 50 дней.
Поклонники могут пожертвовать от 400 рублей. За эту сумму в декабре 2017 года даритель сможет получить CD с новым альбомом. За 1400 рублей — майку с автографом в дополнение к диску, а за 50 тысяч музыканты обещают сыграть дарителю «Скудринку» прямо на кухне.
Группа Gilead состоит из семерых музыкантов, которые играют на фольклорных инструментах, зачастую редких и необычных. В репертуаре — древние средневековые песни в современной рок-обработке. С 2012 года коллектив выпустил один полноформатный альбом и два сингла. Альбом Thousand Times вышел в свет в 2015 году. Музыканты — постоянные участники всевозможных фестивалей средневековой музыки и концертов. В настоящее время Gilead также претендует на получение первой премии мировой музыки Russia World Music Awards.