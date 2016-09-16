Дискотека для тех, кому за 700: Gilead собирает средства на новый альбом

Группа Gilead состоит из семерых музыкантов, которые играют на фольклорных инструментах, зачастую редких и необычных. В репертуаре — древние средневековые песни в современной рок-обработке. С 2012 года коллектив выпустил один полноформатный альбом и два сингла. Альбом Thousand Times вышел в свет в 2015 году. Музыканты — постоянные участники всевозможных фестивалей средневековой музыки и концертов. В настоящее время Gilead также претендует на получение первой премии мировой музыки Russia World Music Awards.