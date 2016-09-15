Выборы-2016: за кого и как будем голосовать

Как выбираем
В этом году совпал выборный процесс в Государственную Думу РФ VII созыва и Тюменскую областную Думу VI созыва. При этом впервые с 2003 года в нижнюю палату федерального парламента будут выбирать по смешанной пропорционально-мажоритарной системе. Это означает, что половина депутатов, 225 человек, будет избираться в Госдуму по партийным спискам, остальные 225 — кандидаты от одномандатных округов. Интересно, что в Тюменской области смешанная система действовала с 2011 года, так что выбирать жителям региона предстоит 24-х депутатов по единому округу от политических партий и еще 24-х будут избираться по одномандатным округам. В отличие от федеральных выборов в списке кандидатов есть также несколько самовыдвиженцев, не имеющих отношения к политическим партиям.
Таким образом, учитывая, что выборы в оба парламента проводятся и по партийным спискам, и по одномандатным округам, избирателям на участках предложат заполнить четыре бюллетеня.
«Ругательное» слово «одномандатник»
Термин «одномандатник» вызывает у некоторых двусмысленные ассоциации, хотя всего-навсего обозначает кандидата от одномандатного округа. Округа называют одномандатными, потому что в каждом из них распределено по одному мандату, то есть из всех кандидатов депутатское кресло может получить только один, набравший больше всего голосов.
Одномандатные округа по выборам в Госдуму определяет Центральная избирательная комиссия, исходя из того, чтобы на каждого одномандатника приходилось примерно равное количество избирателей и при этом округ не выходили за пределы региона. В Тюменской области таких округов получилось два: Тюменский № 185 и Заводоуковский № 186. В общей сложности это 22 человека, представители различных политических партий.
На юге Тюменской области насчитывается 1 миллион 83 669 избирателей. Между обоими одномандатными округами они поделены примерно поровну: 537,2 тысячи в 185-ом и 540,5 тысяч — в 186-ом.
Кого выбираем
Пару слов о партиях. В этом году на выборах в Госдуму будут участвовать сразу 14 политических фракций. Старожилы парламента ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия» и «Единая Россия» избирателю наверняка известны . Помимо них на депутатские кресла претендуют также: «Парнас», «Гражданская платформа», «Гражданская сила», «Яблоко», «Коммунисты России», «Партия пенсионеров» и «Патриоты России». Помимо них есть еще «Родина», «Партия Роста» (бывшее «Правое дело») и «Зеленые». Все кандидаты от партий перечислены на сайте ЦИК.
Характерно, что у всех партий имелись льготы при выдвижении и регистрации. Не сумели собрать положенное количество подписей избирателей и, соответственно, не были зарегистрированы шесть партий. Впрочем, некоторые из них пытаются избраться на региональном уровне. К примеру, от Партии великое Отечество (ПВО) в Тюменскую областную Думу заявлено двое кандидатов.
Еще одна необычная черта тюменских выборов: за ними впервые будут следить наблюдатели от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Двое из них уже месяц работают в Тюмени, еще восемь человек прибудут в областную столицу, чтобы работать непосредственно в день голосования, 18 сентября. Впрочем, в функции наблюдателей входит лишь посещение участковых и территориальных избирательных комиссий, а также составление регулярных отчетов о ходе голосования.
Как голосуем
Всего на территории Тюменской области будет действовать 64 территориальных избирательных комиссии (ТИК). Из них 29 работают на юге области, 22 — в Ханты-Мансийском автономном округе, еще 13 — на Ямале. Семь комиссий будут работать в Тюмени, по одной — в Тобольске и Заводоуковске.
Участковых комиссий по региону насчитывается 1133. Доступны для голосования они будут с 8:00 до 20:00. После этого начнется подсчет голосов.
В голосовании согласно законодательству имеют право принимать участие только совершеннолетние (старше 18 лет) по месту прописки (регистрации) при наличии паспорта. Для голосования на другом участке необходимо получить открепительное удостоверение в территориальной или участковой избирательной комиссии.
Особенностью Тюменской области является то, что на юге региона голосует много жителей северных автономных округов, поэтому открепительными пользуются в основном они. По состоянию на 12 сентября выдано в общей сложности 11204 таких документа: 6229 (ЯНАО), 3020 (ХМАО), 1955 (юг Тюменской области).
За кого голосовать — личный выбор каждого гражданина, однако, проголосовать против всех не получится. Эта графа присутствовала до выборов 2006 года, но после была отменена на всех уровнях и возвращена в 2014 году, но только для местных выборов. Важно также помнить, что голосование — процесс добровольный и тайный. Как вы проголосуете — ваше личное дело.
Некоторые предпочитают на выборы не ходить вовсе, однако, на итоги голосования это не влияет никоим образом, поскольку порога явки в выборной системе РФ не предусмотрено. Выборы признают состоявшимися при любом количестве проголосовавших.
Отметим, что в Тюменской области явка традиционно колеблется в районе 50–55%. К примеру, на выборах губернатора региона в 2014 году она составила в среднем по трем субъектам 54,92%. При этом по словам председателя Облизбиркома Игоря Халина, сельские жители голосуют более дисциплинированно и организованно, нежели горожане.
Традиционным способом повышения явки в Тюмени является фестиваль с розыгрышем призов «Золотая осень», который приурочивают к дню голосования. Хотя в Облизбиркоме и подчеркивают, что праздник, организуемый Благотворительным фондом развития Тюмени, совершенно отдельное мероприятие.