Выборы-2016: за кого и как будем голосовать

В этом году совпал выборный процесс в Государственную Думу РФ VII созыва и Тюменскую областную Думу VI созыва. При этом впервые с 2003 года в нижнюю палату федерального парламента будут выбирать по смешанной пропорционально-мажоритарной системе. Это означает, что половина депутатов, 225 человек, будет избираться в Госдуму по партийным спискам, остальные 225 — кандидаты от одномандатных округов. Интересно, что в Тюменской области смешанная система действовала с 2011 года, так что выбирать жителям региона предстоит 24-х депутатов по единому округу от политических партий и еще 24-х будут избираться по одномандатным округам. В отличие от федеральных выборов в списке кандидатов есть также несколько самовыдвиженцев, не имеющих отношения к политическим партиям.