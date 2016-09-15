В области количество сделок с недвижимостью перевалило за полмиллиона

За восемь месяцев 2016 года общее количество поступивших в Управление Росреестра по Тюменской области заявлений составило 536360 тысячи. Это на 19,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Тюменской области, за восемь месяцев 2016 года зарегистрировано порядка 217901 тысяч прав, сделок, ограничений (обременений) прав. Это на 6,1% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, в том числе рост ипотеки составил 44,2%, договоров участия в долевом строительстве — 11,7%, прав участников долевого строительства — 27,9%.
В 9 раз по сравнению с 2015 годом (с 1 июня по 31 декабря 2015 года с момента начала приема документов в электронном виде) увеличилось количество обратившихся в Управление за регистрацией прав на недвижимость в электронном виде: за 8 месяцев 2016 года в Управление поступило 5509 таких заявлений.
Рост количества обращений за получение услуг Росреестра в электронном виде обусловлен рядом преимуществ: экономией времени — срок государственной регистрации прав в таком случае сокращен Управлением до 5 дней; исключением влияния человеческого фактора; также для физических лиц на 30% сокращается размер государственной пошлины.
Получить услугу или воспользоваться сервисом на портале Росреестра можно круглосуточно, находясь в любом месте, лишь имея доступ в Интернет.