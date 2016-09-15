В области количество сделок с недвижимостью перевалило за полмиллиона

В 9 раз по сравнению с 2015 годом (с 1 июня по 31 декабря 2015 года с момента начала приема документов в электронном виде) увеличилось количество обратившихся в Управление за регистрацией прав на недвижимость в электронном виде: за 8 месяцев 2016 года в Управление поступило 5509 таких заявлений.