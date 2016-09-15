В Матмасах появится новая общественная баня

Жители поселка Матмасы в этом году получат новую общественную баню. Ее открытие намечено на 1 октября.
Необходимость в бане среди местного населения переоценить трудно, ведь горячая вода в домах есть только в холодное время года, а летом у жителей поселка возникают трудности с мытьем.
Несколько лет назад на весь поселок (в котором проживает более полутора тысяч человек) работала маленькая одноэтажная баня. После пожара здание совсем пришло в негодность. Тогда местные жители обратились к депутату Сергею Медведеву, который нашел предпринимателя, готового сделать подарок жителям Матмасов. Владимир Раденко на месте старого объекта построил двухэтажный комплекс.
«На первом этаже будут работать мужская и женская парилки на 15 мест каждая, бассейн, — говорит он. — Кроме этого на втором этаже будут открыты парикмахерская и кафе».
Строительство объекта обошлось Владимиру Раденко в 30–35 млн рублей.
Предприниматель подчеркнул, что цены в новой бане не будут завышены. Цена составит примерно 120–150 рублей на человека. Мытье по времени ограничено не будет.