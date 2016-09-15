В Матмасах появится новая общественная баня

Несколько лет назад на весь поселок (в котором проживает более полутора тысяч человек) работала маленькая одноэтажная баня. После пожара здание совсем пришло в негодность. Тогда местные жители обратились к депутату Сергею Медведеву, который нашел предпринимателя, готового сделать подарок жителям Матмасов. Владимир Раденко на месте старого объекта построил двухэтажный комплекс.