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В Матмасах появится новая общественная баня

15 сентября 2016, 12:49
Жители поселка в этом году получат новую общественную баню.
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Тюмень

Жители поселка Матмасы в этом году получат новую общественную баню. Ее открытие намечено на 1 октября.

Необходимость в бане среди местного населения переоценить трудно, ведь горячая вода в домах есть только в холодное время года, а летом у жителей поселка возникают трудности с мытьем.

Несколько лет назад на весь поселок (в котором проживает более полутора тысяч человек) работала маленькая одноэтажная баня. После пожара здание совсем пришло в негодность. Тогда местные жители обратились к депутату Сергею Медведеву, который нашел предпринимателя, готового сделать подарок жителям Матмасов. Владимир Раденко на месте старого объекта построил двухэтажный комплекс.

«На первом этаже будут работать мужская и женская парилки на 15 мест каждая, бассейн, — говорит он. — Кроме этого на втором этаже будут открыты парикмахерская и кафе».

Строительство объекта обошлось Владимиру Раденко в 30–35 млн рублей.

Предприниматель подчеркнул, что цены в новой бане не будут завышены. Цена составит примерно 120–150 рублей на человека. Мытье по времени ограничено не будет.

#Новости#Поселок Матмассы#ТОС#Тюмень#Недвижимость#Марина#Общество
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