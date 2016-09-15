Похититель прокатной иномарки получил пять лет колонии

Как сообщал NashGorod.ru ранее, в мае 2015 года жители Южного Урала Рашид Мустафин и Вячеслав Соколов решили по поддельным документам взять в Тюмени в прокат два дорогих автомобиля и похитить их. Готовясь к преступлению, Мустафин через Интернет заказал на Соколова поддельные паспорт и водительские права. Кроме того, Мустафин по телефону договорился c одной из тюменских фирм об аренде автомобиля Toyota Camry на 4 дня, а с другой фирмой — об аренде Land Rover Range Rover Sport на 5 дней. По условиям договоров автомашину Toyota можно было эксплуатировать на территории Тюменской, Свердловской, Курганской и Челябинской областей, а Land Rover Range Rover Sport — только на территории Тюмени и Тюменского района.