Похититель прокатной иномарки получил пять лет колонии

Как сообщал NashGorod.ru ранее, в мае 2015 года жители Южного Урала Рашид Мустафин и Вячеслав Соколов решили по поддельным документам взять в Тюмени в прокат два дорогих автомобиля и похитить их. Готовясь к преступлению, Мустафин через Интернет заказал на Соколова поддельные паспорт и водительские права. Кроме того, Мустафин по телефону договорился c одной из тюменских фирм об аренде автомобиля Toyota Camry на 4 дня, а с другой фирмой — об аренде Land Rover Range Rover Sport на 5 дней. По условиям договоров автомашину Toyota можно было эксплуатировать на территории Тюменской, Свердловской, Курганской и Челябинской областей, а Land Rover Range Rover Sport — только на территории Тюмени и Тюменского района.
Передача иномарок Соколову состоялась ночью 19 июня 2015 года у железнодорожного вокзала в Тюмени. Получив машины, злоумышленным установил специальные устройства для подавления спутниковой сигнализации, которой оборудованы сдаваемые в аренду авто. После этого Соколов сел за руль автомобиля Land Rover и направился в Челябинскую область. Вслед за ним выехала и Toyota Camry под управлением мужчины, привлеченного к перегону. Тем временем Мустафин подыскал в поселке Светлое Чесменского района Челябинской области бокс, куда злоумышленники и поставили похищенные машины.
К тому моменту тюменские фирмы уже спохватились своих автомобилей. Проверив местонахождение машин, работники прокатов выяснили, что датчики навигации не работали. Дозвониться до клиента тоже не получалось — телефон Соколова не отвечал. Заподозрив угон, представители компаний обратились в полицию.
Выяснилось, что полностью подавить спутниковую навигацию похитителям не удалось. 20 июня 2016 года на сотовый телефон директора фирмы, сдавшей в прокат Land Rover, пришло смс-сообщение с адресом местонахождения похищенного авто. В этот же день сотрудники полиции задержали Мустафина в боксе поселка Светлый. Автомобили Toyota Camry стоимостью более 920 тыс. рублей и Land Rover — более 3,8 млн рублей были изъяты и переданы владельцам.
В декабре 2015 года Калининский районный суд г. Тюмени признал Мустафина виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, и приговорил к 4 годам 9 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Второй злоумышленник в это время скрывался от полиции, в связи с чем материалы уголовного дела в отношении него выделили в отдельное производство.
Задержать второго фигуранта удалось лишь в январе 2016 года. Мужчину задержали в Магнитогорске и доставлен в Тюмень, где по решению суда он был заключили под стражу. Сегодня, 15 сентября 2016 года, суд признал Вячеслава Соколова виновным по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и приговорил его к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.