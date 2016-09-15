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По требованию прокуратуры со дна реки Ерек поднимут затонувшие суда

15 сентября 2016, 11:06
По требованию тюменской транспортной прокуратуры со дна реки Ерек в Тобольске будут подняты затопленные суда.

Тюменской транспортной прокуратурой была проведена проверка исполнения законодательства о безопасности судоходства по факту затопления речных судов в акватории ООО «Дизель-С». Сотрудники ведомства установили, что в акватории предприятия на реке Ерек в Тобольске в затопленном и полузатопленном состоянии находится несколько речных судов, принадлежащих предприятию.

«Подъем затонувших судов предприятием не произведен, что создает угрозу безопасности судоходства. Кроме того, нахождение судов в реке в затопленном состоянии также негативно сказывается на экологическом состоянии водного объекта», — сообщили в пресс-службе Тюменской транспортной прокуратуры.

Прокурор направил в суд исковое заявление о возложении на ООО «Дизель-С» обязанности осуществить подъем затонувших судов. Требование представителя ведомства суд удовлетворил в полном объеме.

#Новости#Тюменская область#Транспортная прокуратура#Таня#Происшествия
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