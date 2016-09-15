По требованию прокуратуры со дна реки Ерек поднимут затонувшие суда

Тюменской транспортной прокуратурой была проведена проверка исполнения законодательства о безопасности судоходства по факту затопления речных судов в акватории ООО «Дизель-С». Сотрудники ведомства установили, что в акватории предприятия на реке Ерек в Тобольске в затопленном и полузатопленном состоянии находится несколько речных судов, принадлежащих предприятию.
«Подъем затонувших судов предприятием не произведен, что создает угрозу безопасности судоходства. Кроме того, нахождение судов в реке в затопленном состоянии также негативно сказывается на экологическом состоянии водного объекта», — сообщили в пресс-службе Тюменской транспортной прокуратуры.
Прокурор направил в суд исковое заявление о возложении на ООО «Дизель-С» обязанности осуществить подъем затонувших судов. Требование представителя ведомства суд удовлетворил в полном объеме.