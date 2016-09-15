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На Лесобазе без воды остались 12 домов

15 сентября 2016, 17:03
В районе улицы Домостроителей, 2 возле школы № 67 сегодня участок дороги залило водой. Из-за аварии на водопроводе без воды остались жители 12 домов.

Фотографиями потопа тюменцы делятся сегодня в социальных сетях. В шутку некоторые пользователи предложили переименовать район Лесобазы в Лужобазу. Как сообщил интернет-порталу NashGorod.ru пресс-секретарь «Тюмень Водоканал» Иван Камельских, работы на данном участке ведутся с 13:00, устранить аварию планируется сегодня к 22:00.

Напомним, накануне, 14 сентября сотрудники одной из строительных организаций во время проведения работ задели и повредили водопроводную трубу. В результате в море превратился перекресток улиц 50 лет Октября и Холодильной.

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