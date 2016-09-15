На Лесобазе без воды остались 12 домов

Фотографиями потопа тюменцы делятся сегодня в социальных сетях. В шутку некоторые пользователи предложили переименовать район Лесобазы в Лужобазу. Как сообщил интернет-порталу NashGorod.ru пресс-секретарь «Тюмень Водоканал» Иван Камельских, работы на данном участке ведутся с 13:00, устранить аварию планируется сегодня к 22:00.