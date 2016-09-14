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Модерн и уличный ямайский танец: детей приглашают на бесплатные уроки

14 сентября 2016, 15:05
В субботу, 17 сентября, школа Real Dance проводит бесплатные открытые уроки для детей (7–16 лет) по направлениям Dancehall и Contemporary.
Сюжет
Дети

Contemporary dance (современный танец) — направление, основанное на соединении классической, джазовой хореографии и техниках модерна. Этот танец раскрывает индивидуальность каждого танцора, учит ребенка прислушиваться к своим ощущениям, выражать эмоции через пластику тела. Dancehall — социальный танец Ямайки. Уличный стиль исполняется под зажигательную ямайскую музыку. Дети учатся особенной манере исполнения, импровизации.

В субботу оба направления можно будет посетить абсолютно бесплатно.

Занятия пройдут в школе танца VISAVIS (Малыгина, 2, вход со двора, второй подъезд. Вход через домофон Visavis). Все вопросы по телефону 8-922-48-17-186.

#Новости#Танцы#Дети#Тюмень#Таня#Культура
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