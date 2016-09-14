Модерн и уличный ямайский танец: детей приглашают на бесплатные уроки

Contemporary dance (современный танец) — направление, основанное на соединении классической, джазовой хореографии и техниках модерна. Этот танец раскрывает индивидуальность каждого танцора, учит ребенка прислушиваться к своим ощущениям, выражать эмоции через пластику тела. Dancehall — социальный танец Ямайки. Уличный стиль исполняется под зажигательную ямайскую музыку. Дети учатся особенной манере исполнения, импровизации.