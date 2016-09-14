«Гонка героев» собрала 1100 тюменских экстремалов

Участников ждали довольно сложные препятствия, при этом каким-либо образом обойти их было нельзя. Особенно серьезные трудности поджидали их в конце восьмикилометровой дистанции на препятствии под названием «Эверест», где им предстояло забраться на верх, держась за канат. Далеко не у всех это получалось с первого раза. Были и сошедшие с дистанции. «На каждом этапе дежурили „скорые“, и были случаи когда люди сходили из-за травм или по другим причинам. При мне одна девушка неудачно спрыгнула с препятствия и ей пришлось обратиться к медикам с подозрением на вывих ноги», — поделился наблюдениями наш форумчанин и внештатный фотограф Дмитрий Соколов.
В целом вся трасса была максимально приближена к армейской полосе препятствий. Погружение в военную атмосферу добавляли военнослужащие из ТВВИКУ, которые метали на трассу дымовые шашки и стреляли холостыми патронами над головами участников. Одним словом, погружение в атмосферу боевых действий получилось максимально аутентичным, учитывая, что и погода в этом смысле не подкачала: было много грязи и воды.
Характерным отличием забега также было, что ни один из участников до последнего момента не знал, с кем он будет преодолевать препятствия. Команды делили на взводы по 6–10 человек перед самым стартом путем жеребьевки. При этом участие было не бесплатным — взнос с каждого бегуна составил 1700 рублей. Еще одной особенностью организации стало то, что на старт каждая команда уходила по очереди с временным лагом в несколько минут, поэтому столпотворений перед каждым препятствием не наблюдалось.
В общем и целом участники и зрители были в восторге от мероприятия, рассказал Дмитрий Соколов. В плане организации оно было на высоте: после забега участников ждал душ и была возможность переодеться, по маршруту движения были пункты выдачи питьевой воды и ее хватило на всех. Зрителям тоже было чем заняться: работала выставка военной техники и оборудования ТВВИКУ, а также «армейский интерактив» по сборке-разборке автомата.
«Гонка героев» организуется Автономным некоммерческим объединением «Лига героев» при поддержке Министерства Обороны РФ. Отборочные этапы экстремального забега состоялись в 14 крупных городах страны, а также в Республике Крым. Итогом станет Суперфинал 17 сентября в Москве. «Гонка героев» в Тюмени проводится второй раз за последнее время. Первый забег состоялся 12 июня. После него на Суперфинал отобралось трое тюменских бегунов: Сергей Мехнин, Владимир Дзендзюра и Ришат Идрисов. Участники на этот раз будут бороться за серьезное денежное вознаграждение.