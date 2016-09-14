«Гонка героев» собрала 1100 тюменских экстремалов

Участников ждали довольно сложные препятствия, при этом каким-либо образом обойти их было нельзя. Особенно серьезные трудности поджидали их в конце восьмикилометровой дистанции на препятствии под названием «Эверест», где им предстояло забраться на верх, держась за канат. Далеко не у всех это получалось с первого раза. Были и сошедшие с дистанции. «На каждом этапе дежурили „скорые“, и были случаи когда люди сходили из-за травм или по другим причинам. При мне одна девушка неудачно спрыгнула с препятствия и ей пришлось обратиться к медикам с подозрением на вывих ноги», — поделился наблюдениями наш форумчанин и внештатный фотограф Дмитрий Соколов.