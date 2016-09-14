«Азбука добра»: помоги желаниям бабушек и дедушек исполниться

Он продлится с 15 сентября по 15 октября в рамках областной акции «Пусть осень жизни будет золотой», приуроченной к Международному дню пожилых людей. За четыре года реализации проекта организаторам удалось исполнить свыше двух тысяч жизненно важных, трогательных, оригинальных, смелых и даже экстремальных желаний.