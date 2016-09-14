«Азбука добра»: помоги желаниям бабушек и дедушек исполниться

Он продлится с 15 сентября по 15 октября в рамках областной акции «Пусть осень жизни будет золотой», приуроченной к Международному дню пожилых людей. За четыре года реализации проекта организаторам удалось исполнить свыше двух тысяч жизненно важных, трогательных, оригинальных, смелых и даже экстремальных желаний.
«В большинстве случаев пожилые люди в качестве подарка предпочитают скромные или необходимые предметы быта, бытовую технику, текстильные принадлежности, одежду и обувь. Есть смельчаки, которые в свои 55+ мечтают прокатиться на байке и даже прыгнуть с парашютом», — отмечают в областном департаменте социального развития.
Организаторы призывают руководителей, коллективы предприятий и жителей города присоединиться к участию в марафоне добра и подарить радость представителям старшего поколения. Алгоритм действий прост. Достаточно зайти на сайт Областного геронтологического центра togc.ru, найти баннер «Азбука добра», выбрать одно или несколько неисполненных пожеланий, выбрать адресата для вручения подарка и связаться с координаторами проекта по телефону: (3452) 51-77-05 или посредством электронной почты [email protected] для обсуждения последующих действий.