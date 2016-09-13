В регионе программу переселения из аварийных домов продлят на пять лет

«Согласно указу президента России Владимира Путина, до 1 сентября 2017 года мы должны полностью ликвидировать аварийное жилье, поставленное на учет до 2012 года. Как бы ни было сложно, Тюменская область выполняет все взятые на себя обязательства. Мы завершим программу сноса досрочно, к 1 января 2017 года», — сказал глава региона.
На этом переселение жителей Тюменской области из не пригодных для проживания домов не закончится.
«Мы поставили перед собой серьезную задачу — на протяжении следующих пяти лет снести аварийные дома, поставленные на учет до 1 января 2016 года. На ее реализацию настроены все региональные и муниципальные органы власти, а также действующий в Тюменской области строительный комплекс», — подчеркнул Владимир Якушев.
По информации пресс-службы правительства Тюменской области, сейчас в регионе расселено 136,02 тыс. кв. м аварийного жилья (528 многоквартирных домов, 3 452 жилых помещения, 9 тысяч 399 граждан) — 92% от запланированного объема. К расселению останется 11,55 тыс. кв. м аварийного жилья (262 жилых помещения).
Завершение программы полностью обеспечено финансированием. Под контролем находится строительство домов необходимой номенклатуры. Продолжается приобретение квартир, заключение соглашений с собственниками о предоставлении возмещения за жилое помещение. Усилен контроль за качеством жилья, строящегося для реализации программы.
Расселение полностью завершили два городских округа и 15 муниципальных районов.