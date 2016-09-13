В регионе программу переселения из аварийных домов продлят на пять лет

«Согласно указу президента России Владимира Путина, до 1 сентября 2017 года мы должны полностью ликвидировать аварийное жилье, поставленное на учет до 2012 года. Как бы ни было сложно, Тюменская область выполняет все взятые на себя обязательства. Мы завершим программу сноса досрочно, к 1 января 2017 года», — сказал глава региона.