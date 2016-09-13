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Тюменские велогонщики поборются за золото чемпионата Европы во Франции

13 сентября 2016, 16:46
Во Франции в среду, 14 сентября, стартует Чемпионат Европы по велогонкам на шоссе. В составе российской сборной на этих соревнованиях будут выступать четверо спортсменов из Тюменской области, включая представителя российской команды «Катюша» Егора Силина, сообщает АСН «Тюменская арена».

Напомним, недавно воспитанник ишимской школы велоспорта с большим успехом завершил престижную веломногодневку «Вуэльта Испании», заняв 15-е место в генеральной квалификации — лучший результат среди россиян. В этом году Чемпионат Европы впервые проводится в категории «элита». Егор Силин будет выступать именно в этой категории — буквально в последний момент тренерский штаб получил уведомление по дополнительной квоте, на которую сможет заявить спортсмена, сообщает агентство «Р-Спорт» со ссылкой на старшего тренера сборной Иракли Абрамяна.

В категории «андеров» будет участвовать еще двое тюменских велогонщиков, Николай Черкасов и Павел Сиваков. Оба спортсмена неоднократно отмечались на различных международных и всероссийских стартах. Черкасов выигрывал золото чемпионата Европы среди юниоров в гонках на скорость. Оба спортсмена примут участие в категории до 23-х лет.

В юниорскую сборную также включен воспитанник СДЮСШОР-4 Ансель Фаткуллин, который в этом году стал победителем первенства страны в одной из групповых горных гонок.

Соревнования в Плюмелеке продлятся до 18 сентября. Маршрут групповой гонки у мужчин составляет 232,9 километра. Помимо Егора Силина на групповой этап заявлены Максим Бельков, Павел Кочетков, Сергей Лагутин, Игорь Боев, Роман Майкин и Матвей Мамыкин.

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