Тюменские велогонщики поборются за золото чемпионата Европы во Франции

Напомним, недавно воспитанник ишимской школы велоспорта с большим успехом завершил престижную веломногодневку «Вуэльта Испании», заняв 15-е место в генеральной квалификации — лучший результат среди россиян. В этом году Чемпионат Европы впервые проводится в категории «элита». Егор Силин будет выступать именно в этой категории — буквально в последний момент тренерский штаб получил уведомление по дополнительной квоте, на которую сможет заявить спортсмена, сообщает агентство «Р-Спорт» со ссылкой на старшего тренера сборной Иракли Абрамяна.