Сутки в Тюмени обойдутся туристу почти в 2500 рублей

По информации агентства «ТурСтат», в 2016 году внутренний турпоток в России превысит 50 миллионов человек, более половины их которых придется на российские регионы. По данным RoomGuru.ru, в гостиницах регионов России в этом году туристы останавливаются в среднем на двое суток и тратят на проживание 2,4 тысячи рублей в сутки.