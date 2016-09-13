Сутки в Тюмени обойдутся туристу почти в 2500 рублей

В бюджет путешествия вдвоем вошли стоимость проживания в недорогой гостинице в конце сентября, обеда в кафе и посещения городского музея. Для составления рейтинга был подсчитан суточный бюджет поездки в более чем восьмидесяти столицах областей, краев и республик РФ. Самыми дорогими российскими городами для осенних путешествий среди столиц регионов страны стали Петропавловск-Камчатский, Абакан и Анадырь. Рейтинг региональных столиц России для бюджетных путешествий на осенние выходные составил сервис поиска отелей RoomGuru.ru.
В топ-25 самых бюджетных у туристов региональных столиц РФ, где стоимость отдыха равняется от 2250 до 2560 рублей в сутки, также попали Орел, Липецк, Белгород, Смоленск, Брянск, Киров, Томск, Курск, Тамбов, Пермь, Тюмень, Ижевск, Курган, Чебоксары и Саранск.
В первую десятку столичных городов регионов России для недорогих осенних поездок, где бюджет путешествий составит от 1870 до 2210 рублей в сутки, вошли Волгоград (бюджет — 1870 руб), Кемерово (1930 руб), Барнаул (1970 руб), Воронеж (2010 руб), Самара (2050 руб), Краснодар (2080 руб), Челябинск (2120 руб), Омск (2150 руб.), Новосибирск (2180 руб) и Уфа (2210 руб).
По информации агентства «ТурСтат», в 2016 году внутренний турпоток в России превысит 50 миллионов человек, более половины их которых придется на российские регионы. По данным RoomGuru.ru, в гостиницах регионов России в этом году туристы останавливаются в среднем на двое суток и тратят на проживание 2,4 тысячи рублей в сутки.