Столкнулись Nexia и Volkswagen — пришлось вызывать и скорую и пожарных

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Тюменской области, сообщение на пульт 01 поступило в 21 час 21 минуту. На помощь незамедлительно выехали сотрудники пожарно-спасательной части № 40, однако к моменту приезда огнеборцев участники аварии уже смогли локализовать пожар. Прибывшему на место расчету оставалось лишь потушить остаточное возгорание.