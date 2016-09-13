Столкнулись Nexia и Volkswagen — пришлось вызывать и скорую и пожарных

Как рассказали в госавтоинспекции, авария на улице Алебашевской произошла 12 сентября в десятом часу вечера. По предварительным данным, водитель немецкой иномарки не уступил дорогу второму участнику ДТП. В результате удара пострадал 23-летний пассажир Daewoo — молодой человек получил травму головы.
Вместе с тем, вызывать на место происшествия пришлось не только скорую помощь, но и пожарных — от удара, пришедшегося в район моторного отсека, узбекская легковушка загорелась.
По данным пресс-службы ГУ МЧС по Тюменской области, сообщение на пульт 01 поступило в 21 час 21 минуту. На помощь незамедлительно выехали сотрудники пожарно-спасательной части № 40, однако к моменту приезда огнеборцев участники аварии уже смогли локализовать пожар. Прибывшему на место расчету оставалось лишь потушить остаточное возгорание.