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Столкнулись Nexia и Volkswagen — пришлось вызывать и скорую и пожарных

13 сентября 2016, 15:47
Крупным пожаром едва не закончилось ДТП, произошедшее накануне вечером в районе ТЦ «Зеленый берег». После столкновения автомобилей Daewoo Nexia и Volkswagen одна из машин загорелась.

Как рассказали в госавтоинспекции, авария на улице Алебашевской произошла 12 сентября в десятом часу вечера. По предварительным данным, водитель немецкой иномарки не уступил дорогу второму участнику ДТП. В результате удара пострадал 23-летний пассажир Daewoo — молодой человек получил травму головы.

Вместе с тем, вызывать на место происшествия пришлось не только скорую помощь, но и пожарных — от удара, пришедшегося в район моторного отсека, узбекская легковушка загорелась.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Тюменской области, сообщение на пульт 01 поступило в 21 час 21 минуту. На помощь незамедлительно выехали сотрудники пожарно-спасательной части № 40, однако к моменту приезда огнеборцев участники аварии уже смогли локализовать пожар. Прибывшему на место расчету оставалось лишь потушить остаточное возгорание.

#Новости#Транспорт#Евгений#Общество
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