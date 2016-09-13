Осужденный за нетрезвую езду врач вновь попался пьяным

Как сообщил источник в прокуратуре, нездоровой тягой к вождению «под градусом» отличился человек, призванный по роду службы охранять здоровье и спасать жизни. Свою первую судимость за пьяное вождение медик «заработал» весной 2016 года. Тогда, в марте месяце, мировой судья признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ — он управлял в состоянии опьянения своим автомобилем, будучи подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования работника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Изучив все обстоятельства дела, суд решил не прибегать к строгому наказанию — врачу назначили 150 часов обязательных работ и на 2 года лишили права садиться за руль.