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Осужденный за нетрезвую езду врач вновь попался пьяным

13 сентября 2016, 11:49
Вторую судимость за год может получить врач из Тюменской области. Анестезиолог-реаниматолог армизонской районной больницы, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за пьяную езду, вновь предстанет перед судом.

Как сообщил источник в прокуратуре, нездоровой тягой к вождению «под градусом» отличился человек, призванный по роду службы охранять здоровье и спасать жизни. Свою первую судимость за пьяное вождение медик «заработал» весной 2016 года. Тогда, в марте месяце, мировой судья признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ — он управлял в состоянии опьянения своим автомобилем, будучи подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования работника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Изучив все обстоятельства дела, суд решил не прибегать к строгому наказанию — врачу назначили 150 часов обязательных работ и на 2 года лишили права садиться за руль.

Тем не менее, нужных выводов осужденный не сделал. 8 июля 2016 года он вновь сел за руль своего автомобиля Лада 211440 после распития спиртного и поехал из села Армизонское в село Омутинское. По пути пьяного врача задержали сотрудники ГИБДД. Концентрация этилового спирта в крови у водителя составила 2,81г/л.

Дело направлено для рассмотрения по существу. В ближайшее время медик вновь окажется на скамье подсудимых. Не исключено, что на этот раз любителю алкоголя придется попрощаться не только с водительскими правами, но и со свободной жизнью. Мужчине грозит заключение в колонию на срок до 2 лет.

#Новости#Нетрезвые водители#Прокуратура#Транспорт#Евгений#Общество
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