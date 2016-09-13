На территории завода БКУ произошел пожар

О запахе гари и дыме в районе Рабочего поселка написали пользователи социальных сетей. Появилась информация, что на территорию завода БКУ въехали пожарные машины и автомобили скорой помощи.
В пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области корреспонденту NashGorod.ru рассказали, что в 9.38 поступило сообщение о возгорании в арочнике подсобного помещения завода БКУ. Спустя 9 минут на место происшествия прибыло семь единиц пожарной техники. В 10.01 возгорание было ликвидировано.
В МЧС уточнили, что здание, где произошел пожар, не эксплуатировалось. Причина возгорания в настоящее время выясняется. К счастью, обошлось без пострадавших.