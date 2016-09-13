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На территории завода БКУ произошел пожар

13 сентября 2016, 11:29
Многие горожане утром во вторник, 13 сентября, заметили дым в конце улицы Республики и почувствовали запах гари. Как оказалось, на территории завода БКУ произошел пожар. В настоящее время он уже ликвидирован.
Сюжет
Тюмень

О запахе гари и дыме в районе Рабочего поселка написали пользователи социальных сетей. Появилась информация, что на территорию завода БКУ въехали пожарные машины и автомобили скорой помощи.

В пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области корреспонденту NashGorod.ru рассказали, что в 9.38 поступило сообщение о возгорании в арочнике подсобного помещения завода БКУ. Спустя 9 минут на место происшествия прибыло семь единиц пожарной техники. В 10.01 возгорание было ликвидировано.

В МЧС уточнили, что здание, где произошел пожар, не эксплуатировалось. Причина возгорания в настоящее время выясняется. К счастью, обошлось без пострадавших.

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