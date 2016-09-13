Форум СУП: три дня и 1000 предпринимателей со всей России

У каждого участника была возможность получить от форума пользу: можно было встретить знакомых и укрепить старые контакты, познакомиться с несколькими десятками новых людей — найти клиентов, партнеров и узнать о чужих кейсах, получить навыки построения бизнеса в формате игры, которая моделирует реальный бизнес. Причем бизнес-контакты можно было завести с предпринимателями со всей России: на форуме были люди не только из Тюмени, а со всей России, даже из Ставропольского края и Крыма.
Вдохновение и полезную информацию бизнесмены и студенты получили на лекциях успешных бизнесменов, поделившихся секретами своего дела.
Так, Даниэль Хасаншин, директор по развитию в таких СМИ, как Vc.ru (бывший «Цукерберг позвонит»), Tjournal, Spark.ru, рассказал предпринимателям, как попасть на страницы медиа бесплатно. С колокольни своего опыта он рассказал, какой контент интересен журналистам, а с чем можно сразу идти в рекламный отдел.
В соседнем зале параллельно работала площадка, ориентированная на развитие женского предпринимательства. Сразу несколько экспертов рассказывали о нюансах такого бизнес-направления, как частный детский сад или развивающий центр. Оказалось, что есть только несколько месяцев в году, когда учреждение получает необходимую для существования прибыль. Сильно бьют по карману детских садов каникулы и праздники, периоды эпидемий и жаркая погода. Это только маленькая часть полезной информации и опыта, который передавали эксперты.
«По-настоящему крутой трехдневный форум, равномерно распределенный по концентрации и балансу между знаниями/общением/отдыхом, все спикеры были прям мегакрутые, каждый дал частичку себя, своей философии и заряд не только энергии, но и практических приемов/техник/методик, которые, я считаю, очень помогут каждому из нас. Бизнес-игра „Завод“ — это лучший способ увидеть все приколы любого бизнеса на пальцах. А это ли не развитие предпринимательства в регионе? Из негативного могу выделить следующее — программа начинается резко с 9 утра и длится до позднего вечера, в итоге у всех были проблемы со сном, все единогласно говорили, что приходилось совершать подвиг над своим организмом», — поделился мнением директор компании GTSites Максим Поспелов.
Своим мнением поделился и участник СУПа Антон Чупин: «Понравилось то, что можно было свободно общаться со спикерами и получать ответы на свои вопросы, понравилась игра „Завод“. Она дала понимание что очень многое решает команда и даже те команды, которые играли в первый раз, обошли нашу при том, что у нас был опытный игрок — меняются условия и их пережить помогает не технология, а команда. Наверное, это основной инсайт с СУПа. Также понравилось, что туда приехали открытые к общению люди, и можно было пообщаться с ними. Не понравилось: мне не раздали программу мероприятия на руки, а в первые день шел сильный дождь, программа была на улице, поэтому было неудобно ходить все время и смотреть. Плюс расписание не соблюдалось и вообще была путаница, где какой мастер-класс, было мало времени на нетворкинг. Темы на форуме не очень практические — достаточно поверхностный материал, сжатые лекции, многие из которых я уже слышал, в результате платить 6000 за такие знания вообще нет смысла. Ценность увидел только в общении с людьми и в игре. Не работал интернет и связь — был отключен от внешнего мира на все дни. Между завтраком и обедом или ужином могли бы разливать хотя бы горячий чай, было очень холодно и многие сильно замерзли. Парковка ужасная: пришлось топать по сильной грязи до машины в конце дня».
«Должен вам признаться, что считаю большую часть наших местных глобальных образовательных активностей бесполезными в силу либо излишней политичности, либо в силу нафталиновости участников и методик, транслируемых со сцены. Здесь же я испытал искреннее удовольствие от происходящего. СУП — это весело, стильно, красиво, полезно, современно, молодо и в этом есть потребность у людей. На моём мастер-классе было около 100 человек и честно — не планировал так выкладываться, но уж слишком благодарная аудитория!», — написал в Instagram коммерческий директор ГК ЭНКО, совладелец гриль-баров «Колбас Барабас» и ресторана «Счастье» Илья Пискулин.