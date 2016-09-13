Форум СУП: три дня и 1000 предпринимателей со всей России

Своим мнением поделился и участник СУПа Антон Чупин: «Понравилось то, что можно было свободно общаться со спикерами и получать ответы на свои вопросы, понравилась игра „Завод“. Она дала понимание что очень многое решает команда и даже те команды, которые играли в первый раз, обошли нашу при том, что у нас был опытный игрок — меняются условия и их пережить помогает не технология, а команда. Наверное, это основной инсайт с СУПа. Также понравилось, что туда приехали открытые к общению люди, и можно было пообщаться с ними. Не понравилось: мне не раздали программу мероприятия на руки, а в первые день шел сильный дождь, программа была на улице, поэтому было неудобно ходить все время и смотреть. Плюс расписание не соблюдалось и вообще была путаница, где какой мастер-класс, было мало времени на нетворкинг. Темы на форуме не очень практические — достаточно поверхностный материал, сжатые лекции, многие из которых я уже слышал, в результате платить 6000 за такие знания вообще нет смысла. Ценность увидел только в общении с людьми и в игре. Не работал интернет и связь — был отключен от внешнего мира на все дни. Между завтраком и обедом или ужином могли бы разливать хотя бы горячий чай, было очень холодно и многие сильно замерзли. Парковка ужасная: пришлось топать по сильной грязи до машины в конце дня».