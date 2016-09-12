За букетом с пистолетом: в Тюмени задержали «цветочного» разбойника

Как рассказали в пресс-службе УМВД по г. Тюмени, сообщение об инциденте поступило в ОП-6 в воскресенье днем. Женщина 1958 года рождения сообщила, что в отношении нее совершены противоправные действия — неизвестный, угрожая ей оружием, похитил цветы. Из Центра управления нарядами УМВД России по г. Тюмени на место направлена группа немедленного реагирования.