За букетом с пистолетом: в Тюмени задержали «цветочного» разбойника

Как рассказали в пресс-службе УМВД по г. Тюмени, сообщение об инциденте поступило в ОП-6 в воскресенье днем. Женщина 1958 года рождения сообщила, что в отношении нее совершены противоправные действия — неизвестный, угрожая ей оружием, похитил цветы. Из Центра управления нарядами УМВД России по г. Тюмени на место направлена группа немедленного реагирования.
Полицейские, прибыв к месту вызова, провели ряд оперативных мероприятий, в результате которых удалось задержать подозреваемого — им оказался житель областного центра 1966 года рождения. Как оказалось, мужчина хотел приобести букет, но вместо денег достал пневматический пистолет. Что толкнуло задержанного на странный поступок, предстоит выяснить в ходе расследования.
В настоящее время подозреваемый задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. В отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 «Разбой, совершенный с применением оружия». Если вина подтвердится в суде, романтичному разбойнику будет грозить наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.