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Тюменцы дважды оставались без света из-за пожаров

12 сентября 2016, 11:27
В минувшие выходные в Тюмени пожары дважды становились причиной масштабных отключений электроэнергии.

В ночь на 11 сентября пожар произошел на трансформаторе, по улице Республики, 205. На место происшествия выезжали сотрудники МЧС. Как сообщили в «Тюменьэнерго», в результате возгорания трансформатора на ПС 110 кВ «Медик», принадлежащей заводу медицинского оборудования, действием защит отключилась ВЛ 110 кВ «Тюменская ТЭЦ-1 — Граничная», находящаяся в зоне обслуживания тюменских распределительных сетей. Из-за этого была обесточена часть города: без света осталось около 3000 человек. Сбоя в движении поездов не было, отметили в «Тюменьэнерго». К часу ночи возгорание было ликвидировано, пострадавших нет.

Отключение потребителей произошло в 23:25 час, уточнили в пресс-службе ПАО «СУЭНКО». Без электроэнергии остались дома в границах Монтажников, 30 лет Победы, Народной, Моторостроителей и часть зданий от проезда Монтажников до Пермякова.

Благодаря оперативной работе электромонтеров потребителей в короткие сроки запитали по резервной схеме электроснабжения. В 02:30 перевели нагрузку с ПС «Граничной». В 03:28 большая часть потребителей получила электроэнергию, с 04:02 подключили РП-15, РП-27 и РП-25. Утром, после проведения ремонтно-восстановительных работ на воздушной линии, электроснабжение вернулось на Монтажников, Широтную, Народную.

Вечером 11 сентября произошел пожар на трансформаторной подстанции по улице 30 лет Победы. Как рассказали в областном МЧС, сообщение о пожаре по адресу 30 лет Победы, 117А/1 поступило на пульт дежурного в 18:14. Возгорание произошло на трансформаторной подстанции. На место происшествия направили 16 спасателей и пять единиц техники, а также скорую помощь и работников электросетей. Пожар удалось ликвидировать через 20 минут.

Причины возгорания и причиненный огнем ущерб происшествия в настоящее время устанавливаются, было повреждено оборудование на площади 3 квадратных метра, отметили в Управлении.

Яркая вспышка, предшествовавшая пожару в ночь на 11 сентября, попала в поле зрения авторегистатора.

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