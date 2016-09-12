Тюменцы дважды оставались без света из-за пожаров

В ночь на 11 сентября пожар произошел на трансформаторе, по улице Республики, 205. На место происшествия выезжали сотрудники МЧС. Как сообщили в «Тюменьэнерго», в результате возгорания трансформатора на ПС 110 кВ «Медик», принадлежащей заводу медицинского оборудования, действием защит отключилась ВЛ 110 кВ «Тюменская ТЭЦ-1 — Граничная», находящаяся в зоне обслуживания тюменских распределительных сетей. Из-за этого была обесточена часть города: без света осталось около 3000 человек. Сбоя в движении поездов не было, отметили в «Тюменьэнерго». К часу ночи возгорание было ликвидировано, пострадавших нет.