Тюменец украл с фермы шесть свиней

Как оказалось, злоумышленник с фермерского хозяйства, расположенного вблизи деревни Горьковка похитил шесть свиней. Сумма ущерба составляет более 200 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». В отношении задержанного избрана мера пресечения подписка о невыезде. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установления всех обстоятельств совершенного преступления.