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Тюменец украл с фермы шесть свиней

12 сентября 2016, 09:46
В Тюмени полицейские задержали подозреваемого в краже животных с фермы. Сообщение о преступлении поступило в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Тюменский».

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали ранее несудимого, неработающего жителя деревни Зырянка.

Как оказалось, злоумышленник с фермерского хозяйства, расположенного вблизи деревни Горьковка похитил шесть свиней. Сумма ущерба составляет более 200 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». В отношении задержанного избрана мера пресечения подписка о невыезде. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установления всех обстоятельств совершенного преступления.

#Новости#Кража#Животные#Коля#Происшествия
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