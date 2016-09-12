По решению суда двух иностранцев выдворят из России

Сотрудники отдела иммиграционного контроля установили двух граждан страны ближнего зарубежья, пребывающих в России с нарушением законодательства: молодые люди не покинули территорию РФ в установленный срок. Ленинский районный суд признал иностранцев виновными в административном правонарушении, предусмотренном частью 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации».