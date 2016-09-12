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По решению суда двух иностранцев выдворят из России

12 сентября 2016, 15:43
В Тюмени полицейские задержали двух иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство.
Сюжет
УМВД

Сотрудники отдела иммиграционного контроля установили двух граждан страны ближнего зарубежья, пребывающих в России с нарушением законодательства: молодые люди не покинули территорию РФ в установленный срок. Ленинский районный суд признал иностранцев виновными в административном правонарушении, предусмотренном частью 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации».

Гражданам назначено наказание в виде административного штрафа в размере двух тысяч рублей с административным выдворением за пределы России. Исполнение постановления поручено сотрудникам службы судебных приставов. Выдворения молодые люди будут дожидаться в центре временного содержания иностранных граждан УМВД Тюменской области.

#Новости#Мигранты#УМВД#Коля#Общество
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