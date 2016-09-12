Перенестись в Европу, не уезжая из Тюмени

Паб «Дзержинский», именно туда звал друг, находился совсем рядом с улицей Республики. Мы прошли мимо дома 1900 года и увидели вывеску. Уютно и гостеприимно светились большие окна, манила солидная деревянная дверь. В будний день посетителей было немного, поэтому мы без труда нашли свободный столик. Друг рассказал, что по выходным тут не протолкнуться, и если не позаботиться о столике заранее, то можно остаться с носом. Что же манит гостей сюда?
Меню выглядело непритязательно — никакой дорогой полиграфии, аппетитных картинок — только названия сортов хмельного напитка и описание их вкусов. На обратной стороне — закуски к чудесному напитку. Здесь подавали и колбаски, и курочку, но меня больше всего удивили разновидности чипсов — здесь можно выбрать хрустящие снэки не только из картофеля, а и из свеклы и моркови. Правда, их попробовать я не решилась.
Но главным в пабе «Дзержинский» была не еда. А более 220 сортов волшебства из Европы: Бельгии, Англии, Шотландии, Германии — стран, где исторически развито производство напитка. Сориентироваться в таком разнообразии было сложно, и тут на помощь пришел бармен. Я остановилась на варианте с вишневым вкусом, друг взял что-то покрепче, а мой непьющий товарищ — бутылочку безалкогольного.
«Оно бывает таким?» — была первая моя реакция, как человека необыкновенно далекого от культуры употребления этого хмельного напитка. Мои вкусовые рецепторы встретились с чем-то, совсем не похожим на жидкость, продающуюся в магазине под видом пенного. Следующим объектом для дегустации стало волшебство с нотками черной смородины. И опять я была удивлена, если не сказать, поражена. Вечер удался.
Мне так понравилось в «Дзержинском», что я договорилась взять интервью у владельца, чтобы узнать, как удалось создать заведение такого формата в Тюмени и есть ли в нашем городе ценители популярного во всем мире напитка достойного качества.
«В Тюмени в заведениях часто можно наблюдать аляповатость. Если это мексиканский ресторан, то должны быть шляпы, кактусы, чтобы всем было понятно — это Мексика. Когда мы создавали паб „Дзержинский“, хотели сделать его аутентичным среднему европейскому пабу. Это место с непринужденной атмосферой, где люди собираются, свободно общаются, где вполне допустимо, чтобы люди по-доброму теснили друг друга. Мы хотели избежать стереотипного представления о баре — темно, цвет венге, напиток подается в массивных кружках».
Кстати, в «Дзержинском» действительно светло, радостно и как-то солнечно. Жизнерадостные желтые стены украшают разномастные подставки под кружки, спортивные плакаты и постеры из сериалов. Деревянные столы и стулья добавляют уюта и не отягощают излишним пафосом, когда ты вынужден сидеть с прямой спиной и правильно держать столовые приборы. Ты чувствуешь себя в своей тарелке и не напрягаешься.
«В пабе „Дзержинский“ самый большой в Тюмени выбор по непривычно высоким для этого напитка ценам — делится владелец. — За коктейль, в котором 20 г крепкого алкоголя, мы легко можем отдать 300 рублей, но зато наши напитки по аналогичной цене кажутся невероятно дорогими. При этом палитра вкусов и качество намного богаче, чем у любой другой жидкости. Есть простые виды — светлое фильтрованное, а есть уникальные вещи с бешеной ароматикой».
Дмитрий отмечает, что «Дзержинский» — идеальное место для тюменцев, которые были, к примеру в Бельгии, и вздыхают: «Где бы мне вот так же посидеть». И не просто выпить качественного, а еще из правильного бокала. Так, в пабе напитки наливают в стеклянные сосуды исключительно по стандартам. Низкий тюльпан — официальный бокал этого напитка — подходит для большинства сортов, для отдельных сортов используют пинту — цилиндр, а узкий высокий тюльпан — для пшеничного.
Но даже если вы не были в Европе, вы найдете за что полюбить этот паб. «Много раз было, что приходили люди, которые хмурились, видя высокие цены и неизвестные им разновидности напитка. Но все-таки пробовали, и у них возникала любовь на всю жизнь», — делится примером Дмитрий.
По его словам, в Тюмени концепция «Дзержинского» нашла отклик. Тюмень — небедный город, немало людей здесь путешествовали по миру и знают, что такое бельгийские традиции производства напитков. Конечно, любители Европы с радостью это встречают. Они ждали чего-то подобного и не верили, что это возможно в Тюмени. Эта категория людей хвалит за низкие цены. Есть среди посетителей те, кто зашел случайно. Большей части людей, чтобы проникнуться форматом заведения, надо попробовать. После этого они начинают интересоваться.
«Делать такой формат в Тюмени — это отчасти героизм, — считает владелец „Дзержинского“. — На некоторые виды мы даже не делаем нужную торговую наценку, если понимаем, что по рыночной стоимости люди не будут брать. Проводим много переговоров, работы с импортерами, чтобы была приемлемая цена. Я делаю все, что могу, чтобы привезти это в Тюмень и сделать это доступным. Просто хочется, чтобы оно здесь было, чтобы все попробовали, что это такое. Например, напиток, во вкусе которого смесь темных фруктов, ванильно-древесный оттенок, кислинка, которая развивается в вишневое послевкусие с ноткой миндаля. Ты пьешь его, и все это последовательно чувствуешь. При этом оно было год выдержано в дубовой бочке, проехало 6 тысяч километров через нашу таможню».
В «Дзержинском» можно купить не только бутылочное, есть 14 кранов с разливным напитком. Это немало: представлено по 2–3 сорта во всех основных стилях, один из которого — лучший в мире; они свежие. Дмитрий обращает внимание, что это настоящее разнообразие, а не иллюзорное, когда в баре 45 кранов, но в них чешское из Тамбова, чешское из Нижнего Новгорода и чешское из Барнаула. Оно одинаково плохое и не чешское. Но неискушенных людей количество кранов приводит в восхищение.
Кстати, «Дзержинский» не только паб, но и маркет. Тут покупают напитки на вынос с 10% скидкой.
Пообщавшись с Дмитрием я поняла, что владельцы «Дзержинского» постарались сделать концептуальное заведение, где со всей душой относятся к подборке ассортимента, привозят классные вещи, о которых всегда готовы рассказать. При этом цена оптимальная — вряд ли в европейском пабе вы купите этот же напиток дешевле. Кроме того, здесь не обманут и помогут разобраться и сориентироваться в выборе.
Мне кажется, паб «Дзержинский» нравится гурманам и просто любителям напитков, ведь ни в каком другом тюменском заведении столько сортов и такого качества не найдешь.
Плюсы:
— самый большой в Тюмени выбор традиционного европейского напитка;
— приятная атмосфера;
— качество напитка;
— находится в самом центре, удобно добираться без машины;
— дружелюбные бармены.
Минусы:
— достаточно высокие по сравнению с привычной стоимостью напитка цены.