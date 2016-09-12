Перенестись в Европу, не уезжая из Тюмени

«Делать такой формат в Тюмени — это отчасти героизм, — считает владелец „Дзержинского“. — На некоторые виды мы даже не делаем нужную торговую наценку, если понимаем, что по рыночной стоимости люди не будут брать. Проводим много переговоров, работы с импортерами, чтобы была приемлемая цена. Я делаю все, что могу, чтобы привезти это в Тюмень и сделать это доступным. Просто хочется, чтобы оно здесь было, чтобы все попробовали, что это такое. Например, напиток, во вкусе которого смесь темных фруктов, ванильно-древесный оттенок, кислинка, которая развивается в вишневое послевкусие с ноткой миндаля. Ты пьешь его, и все это последовательно чувствуешь. При этом оно было год выдержано в дубовой бочке, проехало 6 тысяч километров через нашу таможню».