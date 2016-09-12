Невиновна: суд оправдал тюменку Валентину Ткачеву

Оправдательным приговором закончилось судебное разбирательство, связанное с деятельностью ЗАО «Квартал». Суд, рассмотрев материалы дела, не нашел доказательств вины работницы фирмы Валентины Ткачевой. Ее дочь, юрист Евгения Ткачева, была также оправдана еще в 2012 году.
Напомним, жительницы Тюмени подозревались в совершении мошеннических действий, совершенных под видом оказания правовых услуг. Как писал портал NashGorod.ru, одним из видов деятельности, осуществлявшихся ЗАО «Квартал» была помощь в приобретении в собственность муниципальных помещений. В ходе работы с рядом клиентов возникли разногласия, что и привело к возбуждению уголовных дел.
Как выяснилось позже, ни один из эпизодов не был по свой сути преступным. В ходе судебных разбирательств суд признал Ткачевых невиновными по всем эпизодам.
В апреле 2016 года постановление о реабилитации Валентины Ткачевой вступило в силу. Как сообщается в документе, суд взыскал с Минфина РФ в пользу тюменки 790800 рублей в счет возмещения расходов на юридические услуги, а также расходы по уплате госпошлины. Кроме того, суд обязал СМИ и прокуратуру области публично сообщить о невиновности оправданной.
Редакция портала NashGorod.ru просит считать Ткачеву В.Д. и Ткачеву Е.В. не совершавшими никаких противоправных деяний. Все ранее опубликованные материалы, указывающие на обратное, считать несоответствующими действительности. Опубликовано во исполнение постановления Калининского районного суда от 29.12.2015 г. по делу № 4/17-482-15.