Невиновна: суд оправдал тюменку Валентину Ткачеву

В апреле 2016 года постановление о реабилитации Валентины Ткачевой вступило в силу. Как сообщается в документе, суд взыскал с Минфина РФ в пользу тюменки 790800 рублей в счет возмещения расходов на юридические услуги, а также расходы по уплате госпошлины. Кроме того, суд обязал СМИ и прокуратуру области публично сообщить о невиновности оправданной.