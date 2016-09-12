На Тюмень идет осенняя аллергия

«В атмосферном воздухе и воздухе помещений, подвалов определяется более 100 видов плесневых грибов. Сырая, переходная осенняя погода, опавшая листва как нельзя кстати способствуют появлению симптомов аллергии, которые некоторые люди ошибочно принимают за симптомы ОРВИ, — говорит врач аллерголог-иммунолог областной клинической больницы № 1 Анна Хохлявина, — В этом году к нам уже обращались пациенты с проявлениями грибковой аллергии».