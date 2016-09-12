На Тюмень идет осенняя аллергия

Принято считать, что аллергия — весенне-летнее заболевание и с окончанием сезона цветения у аллергиков наступает период спокойствия. Но это далеко не так. Аллергологи областной клинической больницы № 1 напоминают — с наступлением холодов обострения аллергии случаются не реже, чем весной. Наступает третья волна аллергии.
Один из самых распространенных видов аллергии — аллергия на грибок и плесень, или грибковая аллергия. Споры грибов распространены в воздухе практически повсеместно — порой их количество превышает даже количество весенней пыльцы и именно это приводит к высокому риску возникновения ответной реакции организма.
«В атмосферном воздухе и воздухе помещений, подвалов определяется более 100 видов плесневых грибов. Сырая, переходная осенняя погода, опавшая листва как нельзя кстати способствуют появлению симптомов аллергии, которые некоторые люди ошибочно принимают за симптомы ОРВИ, — говорит врач аллерголог-иммунолог областной клинической больницы № 1 Анна Хохлявина, — В этом году к нам уже обращались пациенты с проявлениями грибковой аллергии».
Медики не рекомендуют заниматься самолечением. Своевременное обращение к грамотному специалисту-аллергологу поможет избавиться от надоедливой аллергии навсегда — он назначит комплекс обследований и подберёт необходимую терапию.
«Аллергопробы лучше всего проводить поздней осенью, когда влияние различных аллергенов не столь высоко. Проводить обследования в период обострения не следует. За неделю или две необходимо прекратить приём лекарственных средств от аллергии», — советуют врачи ОКБ № 1.