Бездомных собак отловят на тюменских улицах

Департамент городского хозяйства напоминает, что отлов животных производится гуманными способами. Собаки помещаются в пункт временного содержания на улице Кедровой. Здесь им проводят вакцинацию и стерилизацию (кастрацию), а также дают шанс на дом. Животные, для которых не найдется новый хозяин, не проявившие агрессии в пункте временного содержания, если размер их не превышает 70 сантиметров в холке, снова будут выпущены на улицу.