Бездомных собак отловят на тюменских улицах

Бродячих собак будут ловить на следующих улицах Тюмени: Энергостроителей, Малая Боровской, Космонавтов, Д. Менделеева, Широтной, Олимпийской, 30 лет Победы, Маршака, Жуковского, Нахимова, Игримской, Малиновского, Щербакова, 70 лет Октября, Циолковского, Ялуторовской, Смоленской, Свердлова, Орджоникидзе, Чукотской, Первомайской, Профсоюзной, Железнодорожной, Коммуны, Гайдара, Осипенко, Д. Бедного, Ставропольской, Мельникайте, Молодогвардейцев, Физкультурной, Шмидта, Депутатской, Революции, Трактовой, Колхозной, Пышминской, Совхозной, Парковой, Волгоградской, Транспортной, Калинина, К. Маркса, Чекистов, К. Заслонова, Республики, Бирюзовой, Камчатской, Губкина, Домостроителей, Газовиков, Муравленко, Лермонтова, Маяковского, Поперечной, Б. Заречной, Заозерной, Луговая, Иртышской, Избышева, Хусаинова, Солнечный проезд, Озерной, Луначарского, Ямской, Перекопской, К. Цеткин, Авторемонтной, Нагорной, Комбинатской, Болотникова, Чернышевского, Рылеева, Сосьвинской, Дружбы, Новогодней, Усадебной, Ватутина.
Сообщение о необходимости отлова безнадзорных, подбора падших домашних животных следует направлять в специализированную организацию по отлову МКУ «ЛесПаркХоз» по адресу: Кедровая, 133/1, телефон диспетчерской службы: 44-54-02.
Департамент городского хозяйства напоминает, что отлов животных производится гуманными способами. Собаки помещаются в пункт временного содержания на улице Кедровой. Здесь им проводят вакцинацию и стерилизацию (кастрацию), а также дают шанс на дом. Животные, для которых не найдется новый хозяин, не проявившие агрессии в пункте временного содержания, если размер их не превышает 70 сантиметров в холке, снова будут выпущены на улицу.