В Ялуторовске построят завод овощной консервации

В настоящее время ведутся проектные и изыскательные работы, идет выбор подрядчиков, сообщают в пресс-службе губернатора Тюменской области. Уже определен поставщик производственной линии — венгерская компания LEVA-TEAM, которая является одним из лидеров в области производства оборудования для консервации и имеет большой опыт работы в этом направлении, в том числе с такими компаниями, как «Дядя Ваня» и «Верес».