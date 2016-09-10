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В Ялуторовске построят завод овощной консервации

10 сентября 2016, 09:50
Завод по производству овощной и плодово-ягодной консервации построят в Ялуторовске. Его запуск состоится в 2017 году. Реализует проект компания ООО «Тарское», которая планирует вложить в него более 100 млн рублей.

В настоящее время ведутся проектные и изыскательные работы, идет выбор подрядчиков, сообщают в пресс-службе губернатора Тюменской области. Уже определен поставщик производственной линии — венгерская компания LEVA-TEAM, которая является одним из лидеров в области производства оборудования для консервации и имеет большой опыт работы в этом направлении, в том числе с такими компаниями, как «Дядя Ваня» и «Верес».

Томаты, огурцы, патиссоны и другие овощи производитель готов закупать у местных предпринимателей, а также в Курганской области и на севере Казахстана.

#Новости#Пищевая и перерабатывающая промышленность#Инвестиции#Заводы#Продукты питания#Алексей#Экономика
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