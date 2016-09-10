Тюменец Алексей Романов попал в команду Билана

Напомним, что в прошлом году он уже пытался попасть на шоу через слепые прослушивания, но к нему никто не повернулся. «Я не знаю, что вам предложить. Простите, у меня уже сформировалось понимание о своей команде, и я знаю, какой у меня там есть набор, палитра», — ответила Алексею тогда одна из участниц жюри Полина Гагарина.