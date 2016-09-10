nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Тюменец Алексей Романов попал в команду Билана

10 сентября 2016, 08:05
В пятницу, 9 сентября, в эфир «Первого канала» вышла программа «Голос» с участием тюменца Алексея Романова (Малышкина).
Сюжет
Тюмень

Напомним, что в прошлом году он уже пытался попасть на шоу через слепые прослушивания, но к нему никто не повернулся. «Я не знаю, что вам предложить. Простите, у меня уже сформировалось понимание о своей команде, и я знаю, какой у меня там есть набор, палитра», — ответила Алексею тогда одна из участниц жюри Полина Гагарина.

«Мое время в прошлом году еще не настало. Верю в то, что оно настанет в этом. Я приложу все усилия», — отметил участник перед выступлением. На конкурсе он исполнил песню Rise Like a Phoenix («Восстану, словно феникс»), и более двух минут к Алексею не поворачивался никто из судий. Однако на последних секундах кнопку нажал Дмитрий Билан.

«Вы просто не представляете, как я долго ждал этого момента», — со слезами на глазах сообщил Алексей. «Вы были в прошлом году, и я не повернулась? О, Боже, я вас вспомнила», — смутилась Полина. Между тем, Дима Билан заявил, что знает как использовать талант и возможности Алексея и очень рад, что он оказался в его команде.

#Новости#Телевидение#Певцы#Тюмень#Olga#Культура
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25