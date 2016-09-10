Тюменец Алексей Романов попал в команду Билана

Напомним, что в прошлом году он уже пытался попасть на шоу через слепые прослушивания, но к нему никто не повернулся. «Я не знаю, что вам предложить. Простите, у меня уже сформировалось понимание о своей команде, и я знаю, какой у меня там есть набор, палитра», — ответила Алексею тогда одна из участниц жюри Полина Гагарина.
«Мое время в прошлом году еще не настало. Верю в то, что оно настанет в этом. Я приложу все усилия», — отметил участник перед выступлением. На конкурсе он исполнил песню Rise Like a Phoenix («Восстану, словно феникс»), и более двух минут к Алексею не поворачивался никто из судий. Однако на последних секундах кнопку нажал Дмитрий Билан.
«Вы просто не представляете, как я долго ждал этого момента», — со слезами на глазах сообщил Алексей. «Вы были в прошлом году, и я не повернулась? О, Боже, я вас вспомнила», — смутилась Полина. Между тем, Дима Билан заявил, что знает как использовать талант и возможности Алексея и очень рад, что он оказался в его команде.