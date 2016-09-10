Ефимова и Кузютина получили денежные сертификаты от губернатора

Неожиданной для Юли стала поддержка болельщиков, которые были на трибунах и «просто взорвали» социальные сети в Интернете, разрывался телефон от теплых слов и радости: «Тяжелой была неизвестность — буду или нет выступать, которая тянулась до самого открытия Игр. Я уже была готова к любому результату, когда сказали, что могу выйти на дорожку. Решала, буду бороться. Рада, что смогла взять два „серебра“. Теперь в моей копилке все комплекты медалей от пятого места до второго. Жду первое в Токио — буду делать все, чтобы так и случилось».