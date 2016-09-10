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Ефимова и Кузютина получили денежные сертификаты от губернатора

10 сентября 2016, 08:20
Губернатор Тюменской области Владимир Якушев встретился с призерами Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Натальей Кузютиной и Юлией Ефимовой. Спортсменки получили из рук главы региона денежные сертификаты за победу на этих соревнованиях.

Обе девушки сказали, что этот олимпийский турнир был очень тяжелым для них. Наталья хоть и улыбалась на вручении награды, но все же осталась недовольной собственным результатом, и еще будет добиваться «золота»: «Ехала побеждать, жаль, что не удалось. Сильно расстроилась, но понимала, что в женской сборной по дзюдо — эта медаль первая за последние 12 лет. Есть бронза, значит, будет и высшего достоинства».

Неожиданной для Юли стала поддержка болельщиков, которые были на трибунах и «просто взорвали» социальные сети в Интернете, разрывался телефон от теплых слов и радости: «Тяжелой была неизвестность — буду или нет выступать, которая тянулась до самого открытия Игр. Я уже была готова к любому результату, когда сказали, что могу выйти на дорожку. Решала, буду бороться. Рада, что смогла взять два „серебра“. Теперь в моей копилке все комплекты медалей от пятого места до второго. Жду первое в Токио — буду делать все, чтобы так и случилось».

«От лица всех жителей Тюменской области благодарю вас за те минуты радости, которые вы подарили нам в Рио-де-Жанейро. Спасибо вам за то, что сделали всё, чтобы оправдать ожидания всех, кто у экранов телевизоров ждал медалей и верил в ваши силы. Вы доказали, что вас есть характер, вы готовы к результативным выступлениям даже в самых сложных и напряженных условиях», — подчеркнул глава Тюменского региона и пожелал виновницам торжества успехов во всех их начинаниях.

Дзюдоистка Наталья Кузютина завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 52 килограммов. Юлия Ефимова в плавании стала обладательницей двух серебряных наград на дистанциях сто и двести метров брассом.

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