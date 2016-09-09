Застройщик собрал с дольщиков деньги, но к возведению дома не приступил

По данному факту следственным отделом МО МВД России «Тобольский» было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
Ход расследования указанного уголовного дела взят на контроль прокуратурой Тюменской области.
Для противодействия фактам неправомерного завладения денежными средствами участников долевого строительства ФЗ от 1 мая 2016 года № 139-ФЗ Уголовный кодекс Российской Федерации дополнен статьей 200.3 (привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости).
Лицо, совершившее преступление, предусмотренное данной статьей, освобождается от уголовной ответственности, если сумма привлеченных денежных средств возмещена в полном объеме и (или) если указанным лицом приняты меры, в результате которых многоквартирный дом и (или) иной объект недвижимости введены в эксплуатацию.
Всего с начала года в сфере долевого строительства правоохранительными органами Тюменской области возбуждено 4 уголовных дела.
Напомним, сегодня в Тюмени пять проблемных домов: четыре долгостроя, дольщики которых часто выходят на пикеты, однако пока это ни к чему не привело, и один — многоквартирник по Пермякова-Артамонова. Его строительство продолжилось несколько недель назад после двух лет «заморозки» строительства.