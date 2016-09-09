Застройщик собрал с дольщиков деньги, но к возведению дома не приступил

Напомним, сегодня в Тюмени пять проблемных домов: четыре долгостроя, дольщики которых часто выходят на пикеты, однако пока это ни к чему не привело, и один — многоквартирник по Пермякова-Артамонова. Его строительство продолжилось несколько недель назад после двух лет «заморозки» строительства.