Юлия Ефимова проведет встречу с воспитанниками спортивной школы

Справка: Ефимова Юлия Андреевна, заслуженный мастер спорта России, член основной сборной команды России по плаванию. Награждена Орденом Дружбы, медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Главные достижения: — многократный победитель чемпионата России, чемпионата Европы, чемпионата мира — четырехкратный победитель всемирной Универсиады 2013 г. в Казани — участница Игр XXIX Олимпиады 2008 г. в Пекине (Китай) — бронзовый призер Игр XXX Олимпиады 2012 г. в Лондоне (Великобритания) — двукратный серебряный призер Игр XXXI Олимпиады 2016 г. В Рио-де-Жанейро (Бразилия)