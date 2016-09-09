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Юлия Ефимова проведет встречу с воспитанниками спортивной школы

9 сентября 2016, 17:28
Пловчиха Юлия Ефимова в грядущие выходные проведет встречу с воспитанниками СДЮСШОР № 1.

Встреча пройдет в воскресенье, 11 сентября, в институте физической культуры Тюменского государственного университета (ул. Пржевальского, 37). Начало мероприятия — в 15.00.

Справка: Ефимова Юлия Андреевна, заслуженный мастер спорта России, член основной сборной команды России по плаванию. Награждена Орденом Дружбы, медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Главные достижения: — многократный победитель чемпионата России, чемпионата Европы, чемпионата мира — четырехкратный победитель всемирной Универсиады 2013 г. в Казани — участница Игр XXIX Олимпиады 2008 г. в Пекине (Китай) — бронзовый призер Игр XXX Олимпиады 2012 г. в Лондоне (Великобритания) — двукратный серебряный призер Игр XXXI Олимпиады 2016 г. В Рио-де-Жанейро (Бразилия)

#Новости#Спорт#Юлия Ефимова#Марина
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