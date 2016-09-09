Выпавшая из дверей автобуса пенсионерка скончалась в больнице

Напомним, инцидент с участием общественного транспорта произошел в районе остановки «Набережная». По предварительным данным, водитель автобуса, перевозивший пассажиров по маршруту № 30, начал движение, не убедившись в том, что двери закрылись. По роковому стечению обстоятельств, в это время из салона пытались выйти двое пожилых пассажиров — 81-летний мужчина и 88-летняя женщина. Когда транспортное средство тронулось, бабушка с дедушкой выпали из дверного проема и ударились о тротуар.
Прибывшая на место происшествия бригада «скорой помощи» в экстренном порядке госпитализировала пострадавших. В ходе первичного осмотра медики диагностировали у них открытые черепно-мозговые травмы, осложненные комой.
Несмотря на усилия медиков, сегодня утром 88-летняя женщина скончалась. Врачи продолжают бороться за жизнь второго пассажира. Как стало известно сегодня утром, кроме черепно-мозговой травмы у дедушки диагностированы открытые переломы обеих ног. Предположительно, после того, как он выпал из салона, многотонная машина проехала по конечностям.
Расследование обстоятельств произошедшего продолжается. В полиции решают вопрос о возбуждении уголовного дела.