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Выгодное обслуживание для автомобилей Opel, Chevrolet, УАЗ и Daewoo

9 сентября 2016, 10:16
Отличная новость для владельцев автомобилей Opel, Chevrolet, Chevrolet Niva, УАЗ и Daewoo. Теперь на обслуживании автомобиля можно реально сэкономить!

Только в сентябре в автоцентре Полюс ДМ замена масла, масляного фильтра и диагностика подвески — всего за 2500 рублей! Все расходные материалы для каждой марки — оригинальные!

Владельцам автомобилей любых марок, впервые посетившим сервисный центр Полюс ДМ, предоставляется скидка 25% на сервисные работы.

Автоцентр «Полюс-ДМ» отвечает всем современным требованиям международных стандартов обслуживания автомобилей брендов General Motors, УАЗ, Daewoo, оснащен новейшим оборудованием и готов предложить своим клиентам широкий спектр высококачественных услуг по техническому и облуживанию и ремонту гарантийных и постгарантийных автомобилей Opel, Chevrolet, Chevrolet Niva автомобилей брендов General Motors, УАЗ и Daewoo.

General Motors, УАЗ и Daewoo. Для Вас в сервисе Автоцентра «Полюс-ДМ»:

  • только квалифицированные и опытные механики, много лет работавшие с автомобилями марок Opel, Chevrolet;
  • выполнение всех работ строго в соответствии с техническими регламентами производителя;
  • самое современное оборудование и инструмент;
  • грамотный, вежливый и внимательный персонал на приемке в сервис.

В сервисном центре Вы можете воспользоваться всеми скидками и специальными акциями от производителей.

Подробности по телефону 8(3452) 416–444. Спешите! Тюмень, Харьковская 77.

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