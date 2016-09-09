Выгодное обслуживание для автомобилей Opel, Chevrolet, УАЗ и Daewoo

Только в сентябре в автоцентре Полюс ДМ замена масла, масляного фильтра и диагностика подвески — всего за 2500 рублей! Все расходные материалы для каждой марки — оригинальные!
Владельцам автомобилей любых марок, впервые посетившим сервисный центр Полюс ДМ, предоставляется скидка 25% на сервисные работы.
Автоцентр «Полюс-ДМ» отвечает всем современным требованиям международных стандартов обслуживания автомобилей брендов General Motors, УАЗ, Daewoo, оснащен новейшим оборудованием и готов предложить своим клиентам широкий спектр высококачественных услуг по техническому и облуживанию и ремонту гарантийных и постгарантийных автомобилей Opel, Chevrolet, Chevrolet Niva автомобилей брендов General Motors, УАЗ и Daewoo.
General Motors, УАЗ и Daewoo. Для Вас в сервисе Автоцентра «Полюс-ДМ»:
В сервисном центре Вы можете воспользоваться всеми скидками и специальными акциями от производителей.
Подробности по телефону 8(3452) 416–444. Спешите! Тюмень, Харьковская 77.