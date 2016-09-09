ТОП-3: приговор Захару Ковригину, гибель пассажирки автобуса, новый гипермаркет «О’Кей»

Тюменский областной суд поставил во вторник точку в скандальном деле 22-летнего разносчика пиццы Захара Ковригина. Молодого человека обвиняли в убийстве и ограблении матери двоих детей Нуне Саргсян. В марте прошлого года суд присяжных оправдал молодого человека, однако, сторона обвинения не согласилась с приговором. Он был обжалован и отменен Верховным судом РФ. После повторного рассмотрения дела подозреваемого приговорили к 18 годам колонии строгого режима. Новость об этом набрала более 4,6 тысяч просмотров. Тем не менее, пользователям Nashgorod.ru решение суда показалось не столь уж однозначным. В комментариях развернулась жаркая дискуссия: нашлись сторонники обвиняемого, нашлись сторонники обвинения.
Резонансное ДТП произошло 8 сентября на улице Республики. Из дверей автобуса, перевозившего пассажиров по маршруту № 30 выпали двое пожилых пассажиров — 81-летний мужчина и 88-летняя женщина. Пострадавшие сильно ударились о тротуар. Пенсионерка, получившая открытую черепно-мозговую травму скончалась в больнице. За жизнь дедушки борются врачи, однако его состояние оценивается как тяжелое — он получил травму головы и открытые переломы обеих ног.
Третьей по популярностью новостью нашего пятничного топа стала заметка об открытии нового гипермаркета сети «О’кей» на улице Профсоюзной неподалеку от моста через Туру. Она набрала 4,4 тысячи просмотров. Строительство новой торговой точки продолжалось в течение двух лет, сроки сдачи объекта были сдвинуты на целый год. Пользователи Nashgorod.ru, правда, особой радости по поводу этого события не выражают: зачем в городе еще один гипермаркет, если по другую сторону Туры уже есть ТЦ «Зеленый берег»?
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