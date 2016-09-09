ТОП-3: приговор Захару Ковригину, гибель пассажирки автобуса, новый гипермаркет «О’Кей»

Тюменский областной суд поставил во вторник точку в скандальном деле 22-летнего разносчика пиццы Захара Ковригина. Молодого человека обвиняли в убийстве и ограблении матери двоих детей Нуне Саргсян. В марте прошлого года суд присяжных оправдал молодого человека, однако, сторона обвинения не согласилась с приговором. Он был обжалован и отменен Верховным судом РФ. После повторного рассмотрения дела подозреваемого приговорили к 18 годам колонии строгого режима. Новость об этом набрала более 4,6 тысяч просмотров. Тем не менее, пользователям Nashgorod.ru решение суда показалось не столь уж однозначным. В комментариях развернулась жаркая дискуссия: нашлись сторонники обвиняемого, нашлись сторонники обвинения.