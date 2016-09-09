Прокуратура помогла женщине-инвалиду оформить наследство на землю

По информации пресс-службы областной прокуратуры, в 1966 году решением Исполнительного комитета Уватского районного Совета депутатов трудящихся матери заявительницы был отведен земельный участок в селе Уват для ведения подсобного хозяйства. В последствие на этом участке был построен жилой дом, в котором заявительница выросла. Однако ее родители не смогли своевременно оформить право собственности на земельный участок. Со временем нумерация домов на улице, где они проживали, да и само название улицы были изменены. В 2009 году мать заявительницы умерла, завещав все имущество своей дочери.
Самостоятельно пожилая женщина не смогла собрать необходимых документов для вступления в право наследства. В архивах не сохранилось нормативных актов, о переименовании улицы и изменении нумерации домов.
В связи с этим прокуратура района в интересах заявительницы обратилась с заявлением в Уватский районный суд для установления юридического факта. В судебном заседании путем изучения похозяйственных книг прошлых лет и опроса свидетелей удалось установить факт переименования улицы и изменения нумерации домов.
После вступления решения суда в законную силу прокуратура района вновь обратилась в Уватский районный суд с иском о включении земельного участка в наследственную массу и признании за заявительницей права на наследство по завещанию на указанный земельный участок.
Накануне суд, рассмотрев дело, удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Это позволит пожилой женщине вступить в наследство и оформить право собственности на земельный участок, оставшийся после смерти ее родителей.