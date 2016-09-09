Прокуратура помогла женщине-инвалиду оформить наследство на землю

По информации пресс-службы областной прокуратуры, в 1966 году решением Исполнительного комитета Уватского районного Совета депутатов трудящихся матери заявительницы был отведен земельный участок в селе Уват для ведения подсобного хозяйства. В последствие на этом участке был построен жилой дом, в котором заявительница выросла. Однако ее родители не смогли своевременно оформить право собственности на земельный участок. Со временем нумерация домов на улице, где они проживали, да и само название улицы были изменены. В 2009 году мать заявительницы умерла, завещав все имущество своей дочери.