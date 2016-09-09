nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Президент уволил Павла Астахова

9 сентября 2016, 13:32
Президент Российской Федерации Владимир Путин освободил от должности уполномоченного по правам детей. Об отставке Павла Астахова сообщает пресс-служба Кремля.

Астахов ушел в отставку «по собственному желанию», пишет «РИА Новости» со ссылкой на Кремль . Об уходе Павла Астахова с поста детского омбудсмена стало известно после инцидента с высказыванием уполномоченного после трагедии в детском лагере на Сямозере. Через некоторое время после случившегося уполномоченный навестил в больнице выживших детей и спросил их: «Ну чего, как поплавали?»

Напомним, родительская общественность в свою очередь собрала свыше ста тысяч подписей в поддержку Астахова. Общественная организация Ассоциация родительских комитетов России передала соответствующее письмо с обращением в аппарат главы государства.

Слова Астахова вызвали резкую критику, в интернете начался сбор подписей за его отставку. Позднее Астахов написал заявление об уходе со своей должности. При этом в аппарате уполномоченного сообщали, что он намерен работать до тех пор, пока указ не будет подписан президентом. Павел Астахов занимал пост уполномоченного по правам детей с декабря 2009 года. Перед этим он долгие годы работал адвокатом и был телеведущим.

Новым уполномоченным по правам ребенка назначена глава исполкома пензенского ОНФ Анна Кузнецова, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

#Новости#Павел Астахов#Коля#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25