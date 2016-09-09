Президент уволил Павла Астахова

Слова Астахова вызвали резкую критику, в интернете начался сбор подписей за его отставку. Позднее Астахов написал заявление об уходе со своей должности. При этом в аппарате уполномоченного сообщали, что он намерен работать до тех пор, пока указ не будет подписан президентом. Павел Астахов занимал пост уполномоченного по правам детей с декабря 2009 года. Перед этим он долгие годы работал адвокатом и был телеведущим.