Президент уволил Павла Астахова

Астахов ушел в отставку «по собственному желанию», пишет «РИА Новости» со ссылкой на Кремль . Об уходе Павла Астахова с поста детского омбудсмена стало известно после инцидента с высказыванием уполномоченного после трагедии в детском лагере на Сямозере. Через некоторое время после случившегося уполномоченный навестил в больнице выживших детей и спросил их: «Ну чего, как поплавали?»
Напомним, родительская общественность в свою очередь собрала свыше ста тысяч подписей в поддержку Астахова. Общественная организация Ассоциация родительских комитетов России передала соответствующее письмо с обращением в аппарат главы государства.
Слова Астахова вызвали резкую критику, в интернете начался сбор подписей за его отставку. Позднее Астахов написал заявление об уходе со своей должности. При этом в аппарате уполномоченного сообщали, что он намерен работать до тех пор, пока указ не будет подписан президентом. Павел Астахов занимал пост уполномоченного по правам детей с декабря 2009 года. Перед этим он долгие годы работал адвокатом и был телеведущим.
Новым уполномоченным по правам ребенка назначена глава исполкома пензенского ОНФ Анна Кузнецова, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.