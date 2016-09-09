На Цветном бульваре можно будет привиться от гриппа и измерить давление

Во вторую субботу сентября во всем мире отмечается День оказания первой помощи. Не останется в стороне и Тюмень — вот уже второй раз в нашем городе состоится акция «Стань героем. Спасай жизни. Первая помощь для каждого и везде!». Праздник начнется 10 сентября в 12:00 на Цветном бульваре (площадь у Цирка).

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