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На Цветном бульваре можно будет привиться от гриппа и измерить давление

9 сентября 2016, 15:47
Во вторую субботу сентября во всем мире отмечается День оказания первой помощи. Не останется в стороне и Тюмень — вот уже второй раз в нашем городе состоится акция «Стань героем. Спасай жизни. Первая помощь для каждого и везде!». Праздник начнется 10 сентября в 12:00 на Цветном бульваре (площадь у Цирка).
Сюжет
Тюмень

В рамках проекта инструкторы — врачи скорой помощи и медицины катастроф — на манекенах продемонстрируют навыки оказания первой помощи, обучат простым, надежным и безопасным способам спасения человека:

— при внезапной остановке сердца и дыхания (если от начала остановки сердца прошло 5 минут, а реанимационные мероприятия так и не были начаты, вернуть человека как личность становится маловероятным по причине того, что в коре головного мозга наступают необратимые процессы — отмирание клеток).

— при инородном теле в дыхательных путях (помощь в такой ситуации должна оказываться мгновенно, промедление может стоить пострадавшему жизни).

— при артериальном кровотечении (если задеты крупные артерии, кровь бьет «фонтаном», кровопотеря настолько стремительна, что оказывать экстренную помощь надо с самой первой минуты).

Кроме того, на Цветном бульваре будет работать мобильный Центр здоровья. Медицинские работники областной клинической больницы № 2 будут измерять артериальное давление, внутриглазное давление при помощи бесконтактного тонометра, оценку функций дыхательной системы.

Участники мероприятия смогут получить «портрет» своего сердца после обследования на компьютерном комплексе «Кардиовизор» и краткие профилактические консультации врачей. Специалисты дадут советы по поддержанию здоровья, правильному питанию, отказу от вредных привычек, двигательной активности и мерам профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

На площадке также будут работать два передвижных прививочных пункта — областной больницы и Центра здоровья городской поликлиники № 1. Каждый желающий сможет бесплатно привиться от гриппа.

Специалисты Областной клинической больницы № 1 познакомят аудиторию с мерами профилактики и предотвращения отравлений у детей в бытовых условиях, возможностями современной медицинской диагностики и лечения различных заболеваний.

С целью повышения информационной осведомлённости населения участники мероприятия получат памятки и листовки с полезными сведениями и контактами.

Отдельная площадка будет организована МИАЦ и Городской поликлиникой № 5 для детей. Интересная и яркая ростовая кукла Здравчик привлечет внимание ребят и устроит небольшой и здоровый досуг.

#Новости#Скорая помощь#Здоровье#Тюмень#Цветной бульвар#Медицина#Марина#Общество
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