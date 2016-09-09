На Цветном бульваре можно будет привиться от гриппа и измерить давление

В рамках проекта инструкторы — врачи скорой помощи и медицины катастроф — на манекенах продемонстрируют навыки оказания первой помощи, обучат простым, надежным и безопасным способам спасения человека:
— при внезапной остановке сердца и дыхания (если от начала остановки сердца прошло 5 минут, а реанимационные мероприятия так и не были начаты, вернуть человека как личность становится маловероятным по причине того, что в коре головного мозга наступают необратимые процессы — отмирание клеток).
— при инородном теле в дыхательных путях (помощь в такой ситуации должна оказываться мгновенно, промедление может стоить пострадавшему жизни).
— при артериальном кровотечении (если задеты крупные артерии, кровь бьет «фонтаном», кровопотеря настолько стремительна, что оказывать экстренную помощь надо с самой первой минуты).
Кроме того, на Цветном бульваре будет работать мобильный Центр здоровья. Медицинские работники областной клинической больницы № 2 будут измерять артериальное давление, внутриглазное давление при помощи бесконтактного тонометра, оценку функций дыхательной системы.
Участники мероприятия смогут получить «портрет» своего сердца после обследования на компьютерном комплексе «Кардиовизор» и краткие профилактические консультации врачей. Специалисты дадут советы по поддержанию здоровья, правильному питанию, отказу от вредных привычек, двигательной активности и мерам профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.
На площадке также будут работать два передвижных прививочных пункта — областной больницы и Центра здоровья городской поликлиники № 1. Каждый желающий сможет бесплатно привиться от гриппа.
Специалисты Областной клинической больницы № 1 познакомят аудиторию с мерами профилактики и предотвращения отравлений у детей в бытовых условиях, возможностями современной медицинской диагностики и лечения различных заболеваний.
С целью повышения информационной осведомлённости населения участники мероприятия получат памятки и листовки с полезными сведениями и контактами.
Отдельная площадка будет организована МИАЦ и Городской поликлиникой № 5 для детей. Интересная и яркая ростовая кукла Здравчик привлечет внимание ребят и устроит небольшой и здоровый досуг.