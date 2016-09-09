Куда сходить в Тюмени в выходные: 9–11 сентября

10 сентября пройдет Воркшоп «Про буквы. Леттеринг». Мероприятие для всех творческих людей любого уровня подготовки, для тех, кто мечтает научиться рисовать красивые буквы и фразы, а также для графических дизайнеров, иллюстраторов, которые хотят научиться создавать уникальные надписи и шрифтовые композиции. Итогом будет шрифтовая иллюстрация, в которой вы примените все полученные знания — готовый постер! Встреча пройдет в мастерской «Fox & Phlox».