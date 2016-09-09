Куда сходить в Тюмени в выходные: 9–11 сентября

Откроет череду развлечений Слет успешных предпринимателей или просто СУП — форум для тех, кто причисляет себя к предпринимательскому сообществу России или хочет к нему присоединиться. Стартует он сегодня, 9 сентября и продлится все выходные — до 11 сентября.
Участников ждет полезное общение в бизнес среде, интересные мастер классы, уникальная бизнес-игра «Завод» и самое главное — новые деловое контакты!
9 и 10 сентября состоится открытие театрального сезона в театре «Ангажемент». Зрители смогут посмотреть спектакль «Зойкина квартира», историю о нравственном выборе, перед которым оказываются герои Булгакова. В спектакле, жанр которого определяется как трагифарс, много ярких комедийных характеров и сцен, стильные костюмы в духе 20 -30-х годов ХХ века. Время начала спектакля в пятницу — 19:00, в субботу — 18:00.
Также любители театра смогут посетить комедийную постановку театра «Солнце Сибири» под названием «Детектор лжи». Искрометный житейский юмор и колоритные уральские фразочки делают комедию «живой», заставляют смеяться безудержно. Никто не останется равнодушным! Провинциальный анекдот драматурга Василия Сигарева будет проходить каждый день с 9 по 12 сентября. Начало в 19:00.
9 и 10 сентября в кинотеатре «Синема Парк» пройдут показы последних фильмов в рамках фестиваля нового итальянского кино «N.I.C.E». В пятницу, 9 сентября тюменцы познакомятся с работой итальянского режиссера Ламберто Санфеличе, фильм под названием «Хлорка». На следующий день, 10 сентября, состоится показ картины «Пока что все отлично». Начало в 19:00.
10 сентября на полигоне «Тюменский» состоится финальный этап сезона 2016 «Гонки Героев». В Тюмени это мероприятие будет проходить во второй раз. Это массовый забег по полосе препятствий с элементами боевых действий. Участники командами преодолевают трассу, разработанную для тренировок спецподразделений Армии России, учась командной работе и совместному преодолению препятствий. Характерной особенностью забега является его максимальная приближенность к реальной полосе препятствий.
10 сентября состоится общегородское закрытие летнего мотосезона — 2016, организатором которого выступил байк-клуб «Сибирские ястребы». Тюменские байкеры соберутся в 11:00 на площади 400-летия Тюмени.
10 сентября все желающие могут отправиться в однодневный поход «Тюменская тропа». Мероприятие проходит в формате пешеходной или велосипедной прогулки по маркированному маршруту в окрестностях Тюмени. Участникам на выбор предложены 2 маршрута, которые стартуют с 10.00 до 12.00 часов.
В этот же день для тех, кто любит музыку потяжелее, в клубе «Rocketa» состоится Пятый «Dead fish metal fest». Участники: «Tarantino» (Омск), «Necropozitive» (Магнитогорск), «The rust» (Тюмень) «Disfigurement of flesh» (Челябинск), «Dystonia» (г. Тюмень), «Vspoloh» (г. Тугулым -Тобольск-Тюмень), «Revoid Of Existence» (г. Екатеринбург — Нижний Тагил), «Groggy» (Омск). Начало в 18:00. Билеты от 300р.
10 сентября пройдет Воркшоп «Про буквы. Леттеринг». Мероприятие для всех творческих людей любого уровня подготовки, для тех, кто мечтает научиться рисовать красивые буквы и фразы, а также для графических дизайнеров, иллюстраторов, которые хотят научиться создавать уникальные надписи и шрифтовые композиции. Итогом будет шрифтовая иллюстрация, в которой вы примените все полученные знания — готовый постер! Встреча пройдет в мастерской «Fox & Phlox».
В воскресенье, 11 сентября, с 13:00 до 16:00 на берегу реки Туры возле моста Влюбленных состоится ежегодная мусороуборочная акция «Сделаем!». Добровольческий молодёжный центр «Green Helpers» при поддержке молодёжной администрации Тюмени приглашают жителей города принять участие в этой инициативе.
В воскресенье 11 сентября пройдет спортивно- развлекательное мероприятие — «Семейный йога-марафон», на котором родители вместе с детьми смогут заняться этим видом спорта. Для взрослых будут представлены мастер-классы начального уровня по разным направлениям йоги. Для детей- игровое путешествие в страну йоги. Всех участников мероприятия ждут подарки и розыгрыш призов от партнеров! Начало в 13.00 в конференц-зале с панорамными окнами на город ТЦ «Магеллан»