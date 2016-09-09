Более 160 участников выйдут на дистанцию чемпионата по спортивному ориентированию

Спортивное ориентирование бегом включает в себя 12 дисциплин, из них 5 спринт, классика, кросс, марафон, многодневный кросс представляют привычные для всех соревнования на лесной трассе в заданном направлении с раздельным (поочередным) стартом. Отличие дисциплин друг от друга состоит в продолжительности соревнований и длинах дистанций. Самая короткая дистанция это спринт, здесь победитель должен преодолеть лесную трассу не более чем за 25 минут. На преодоление классической дистанции дается от 30 до 60 минут.