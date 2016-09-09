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Более 160 участников выйдут на дистанцию чемпионата по спортивному ориентированию

9 сентября 2016, 08:18
На базе отдыха «Боровое» (Тюменский район, лесной массив поселка Боровое) в ближайшие выходные, 10–11 сентября, состоится открытый чемпионат и первенство Тюменской области по спортивному ориентированию. Предварительную заявку на участие в соревнованиях подали более 160 спортсменов из муниципальных образований юга Тюменской области и города Тюмени.

Возраст участников самый разный — от десяти до шестидесяти лет, сообщает пресс-служба Дворца спорта и творчества «Пионер». В первый день соревнований состоятся состязания на дистанции спринт, в воскресенье, 11 сентября, участникам предстоит побороться за победу на классической дистанции.

Спортивное ориентирование бегом включает в себя 12 дисциплин, из них 5 спринт, классика, кросс, марафон, многодневный кросс представляют привычные для всех соревнования на лесной трассе в заданном направлении с раздельным (поочередным) стартом. Отличие дисциплин друг от друга состоит в продолжительности соревнований и длинах дистанций. Самая короткая дистанция это спринт, здесь победитель должен преодолеть лесную трассу не более чем за 25 минут. На преодоление классической дистанции дается от 30 до 60 минут.

#Новости#Спортивное ориентирование#Чемпионат#Алексей#Спорт
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