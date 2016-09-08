Владимир Якушев: В Тюменской области работает комплексная система поддержки бизнеса

Сегодня в области акцент сделан на развитие инфраструктуры для бизнеса, создание индустриальных парков по принципу «три в одном». «Резидент парка получает в аренду земельный участок по цене от ста до трехсот рублей в месяц за гектар. Все сети к нему подводятся бесплатно, а налоговые льготы предоставляются автоматически. Плюс подключаются инструменты финансовой поддержки, — уточнил Владимир Якушев, — Принят закон, автоматически освобождающий от налога на имущество проекты в обрабатывающих секторах, если инвестором вложено более 300 млн рублей. До 2019 года установлен мораторий на повышение ставки упрощенного налогообложения в 5% и двухлетние налоговые каникулы для начинающих предпринимателей».