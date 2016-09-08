Владимир Якушев: В Тюменской области работает комплексная система поддержки бизнеса

«В едином правовом пространстве страны в одном регионе легко и приятно работать инвестору, а в другом — его ждут проблемы», — считает помощник президента Российской Федерации, секретарь государственного совета Российской Федерации Игорь Левитин. Он добавил, что важно сформулировать идеальные модели работы с инвесторами по выдаче разрешительных документов, техподключениям к ресурсам. Ведь на практике одна и та же процедура занимает разное количество времени. Так, в зависимости от региона, срок получения разрешения на строительство требует — от 63 дней в Томской области до 266 дней в Республике Ингушетия. Дорожные карты, по мнению Игоря Левитина, позволят унифицировать подходы и добиться наилучших результатов.
Губернатор Тюменской области Владимир Якушев рассказал о действующей и уже оправдавшей себя системе работы в муниципальных образованиях «Семь шагов», которая помимо оценки эффективности глав муниципалитетов и их команд предусматривает анализ мотивации и обучения, сообщает пресс-служба главы региона.
Также губернатор сообщил о комплексной поддержке бизнеса. С 2010 года ею воспользовались более 1300 инвесторов, которые создали десятки тысяч новых рабочих мест: «Это способствовало и трехкратному росту объема инвестиций в основной капитал за 7 лет. А индекс промышленного производства в регионе находился в диапазоне 110–120%».
Сегодня в области акцент сделан на развитие инфраструктуры для бизнеса, создание индустриальных парков по принципу «три в одном». «Резидент парка получает в аренду земельный участок по цене от ста до трехсот рублей в месяц за гектар. Все сети к нему подводятся бесплатно, а налоговые льготы предоставляются автоматически. Плюс подключаются инструменты финансовой поддержки, — уточнил Владимир Якушев, — Принят закон, автоматически освобождающий от налога на имущество проекты в обрабатывающих секторах, если инвестором вложено более 300 млн рублей. До 2019 года установлен мораторий на повышение ставки упрощенного налогообложения в 5% и двухлетние налоговые каникулы для начинающих предпринимателей».
Владимир Якушев считает, что сейчас нужны новые качественные решения, меняющие не просто отдельные нормативно-правовые документы, но и сам экономический уклад.