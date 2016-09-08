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В ТРЦ Малахит научат делать школьные закладки

8 сентября 2016, 17:14
В выходные, 10 и 11 сентября в ТРЦ Малахит (2 этаж за фотозоной «Простоквашино») пройдет мастер-класс по изготовлению закладки-напоминалки.

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Вещь, сделанная своими руками, с оригинальным дизайном — креативна и практична, а процесс ее создания поможет развить вашему ребенку творческие способности и оригинальность.

Всем родителям карта Malloko — бесплатно! А детям билеты в мини зоопарк «Солнечное Ранчо», где они смогут познакомится с живой природой, погладить, покормить, а также сфотографироваться вместе с животными! Записывайтесь на мастер-класс, количество мест ограниченно! Оставляйте свой комментарий к записи в официальной группе вконтакте вашу фамилию, имя! Подробнее с навигацией ТРЦ Малахит Вы сможете ознакомится на сайте ТРЦ Малахит. Следите за событиями торгового центра в официальной группе «ВКонтакте» https://vk.com/malloko.

#Новости#ТРЦ Малахит#Мастер-класс#Марина#Культура
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