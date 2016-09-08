В ТРЦ Малахит научат делать школьные закладки

Всем родителям карта Malloko — бесплатно! А детям билеты в мини зоопарк «Солнечное Ранчо», где они смогут познакомится с живой природой, погладить, покормить, а также сфотографироваться вместе с животными! Записывайтесь на мастер-класс, количество мест ограниченно! Оставляйте свой комментарий к записи в официальной группе вконтакте вашу фамилию, имя! Подробнее с навигацией ТРЦ Малахит Вы сможете ознакомится на сайте ТРЦ Малахит. Следите за событиями торгового центра в официальной группе «ВКонтакте» https://vk.com/malloko.