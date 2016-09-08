Погубивший беременную женщину шофер ответит перед судом

Уже в больнице выяснилось, что травмы серьезнее, чем казалось на первый взгляд. Медики диагностировали двойной перелом позвоночника, осложненный параличом нижних конечностей. Кроме того, выяснилось, что погибшая пассажирка была на седьмом месяце беременности.