Погубивший беременную женщину шофер ответит перед судом

Как писал NashGorod.ru ранее, трагедия на трассе Голышманово-Аромашево произошла 6 июня. Водитель грузовика, принадлежащего сельскому магазину, при повороте налево не пропустил встречный автомобиль ВАЗ-2112, в котором ехала семейная пара. В результате аварии погибла 30-летняя пассажирка «Лады», 32-летнего водителя легковушки госпитализировали с подозрением на ушиб шейного и поясничного отдела позвоночника.
Уже в больнице выяснилось, что травмы серьезнее, чем казалось на первый взгляд. Медики диагностировали двойной перелом позвоночника, осложненный параличом нижних конечностей. Кроме того, выяснилось, что погибшая пассажирка была на седьмом месяце беременности.
По факту произошедшего ДТП в полиции возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью другому человеку). Сегодня, 8 августа, прокуратура Голышмановского района сообщила о направлении материалов в суд. Рассмотрение дела состоится в ближайшее время.
В случае, если вина шофера грузовика подтвердится, мужчине будет грозить наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.