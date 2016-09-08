IPC хочет наказать белоруса, который прошел по стадиону в Рио с российским триколором

Флаг развернул один из участников шествия, мужчина успел пройти с триколором примерно четверть стадиона, прежде чем его отобрали. В IPC уже заявили, что в настоящее время пытаются установить личность «нарушителя» и затем в отношении него будут приняты меры дисциплинарного характера.