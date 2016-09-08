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IPC хочет наказать белоруса, который прошел по стадиону в Рио с российским триколором

8 сентября 2016, 11:52
Паралимпийская сборная Белоруссии вышла на церемонию открытия Паралимпийских игр на стадионе Маракана в Рио-де-Жанейро с российским флагом. Международный паралимпийский комитет (IPC) уже пообещал провести расследование в отношении белорусской делегации.

Флаг развернул один из участников шествия, мужчина успел пройти с триколором примерно четверть стадиона, прежде чем его отобрали. В IPC уже заявили, что в настоящее время пытаются установить личность «нарушителя» и затем в отношении него будут приняты меры дисциплинарного характера.

Belarus team carry a Russian flag into #rio2016 #paralympics opening ceremony in support of banned Russian squad pic.twitter.com/gpV9L3KfA5

— Rob Maul (@Rob_Maul)

Напомним, российская паралимпийская сборная была лишена права участвовать в играх в Рио-де-Жанейро из-за систематических случаев употребления допинга во время зимней Олимпиады и Паралимпиады в Сочи, упомянутых в докладе эксперта Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена.

Глава Белорусского паралимпийского комитета Олег Шепель ранее назвал решение IPC самым неверным шагом за всю историю паралимпийского движения. Изначально белорусская делегация планировала пройти по стадиону вместе с российским триколором, однако, не получила разрешения со стороны международного комитета.

#Новости#Паралимпийские игры#Рио-де-Жанейро#Допинг#Алексей#Спорт
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