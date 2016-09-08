До конца года утвердят порядок содержания лифтов

Летом Госдума приняла закон, наделяющий кабинет министров полномочиями по утверждению требований к обеспечению безопасности лифтов, подъемных платформ для инвалидов, траволаторов и эскалаторов.
Необходимость разработки регулирующего документа вызвана тем, что вывод лифтов в 2013 году из категории «опасных производственных объектов» привел к созданию правового вакуума в сфере безопасной эксплуатации лифтов, резкому снижению уровня госконтроля и ответственности участников рынка, отмечается в сообщении Минстроя.
«В результате это привело к росту количества несчастных случаев и смертности при эксплуатации лифтов. Порядок должен стать основным правовым актом, с помощью которого будет обеспечиваться безопасная эксплуатация более 500 тысяч лифтов в России», — говорится в нем.
В Тюмени за последнее время было несколько случаев травмирования людей из-за неисправностей лифта. Так, в феврале 2016 года на ул. Самарцева лифт с человеком внутри упал в шахту. В результате пострадал 44-летний мужчина. Подобная проблема до недавнего времени была и в доме № 2 по проезду 9 мая. Однако в прошлом году общественный совет при Министерстве строительства РФ оценил состояние лифтового хозяйства в регионах страны. По итогам проверки Тюменская область стала одним из лидеров по максимальной динамике снижения износа лифтового парка.