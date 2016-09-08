До конца года утвердят порядок содержания лифтов

В Тюмени за последнее время было несколько случаев травмирования людей из-за неисправностей лифта. Так, в феврале 2016 года на ул. Самарцева лифт с человеком внутри упал в шахту. В результате пострадал 44-летний мужчина. Подобная проблема до недавнего времени была и в доме № 2 по проезду 9 мая. Однако в прошлом году общественный совет при Министерстве строительства РФ оценил состояние лифтового хозяйства в регионах страны. По итогам проверки Тюменская область стала одним из лидеров по максимальной динамике снижения износа лифтового парка.