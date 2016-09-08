nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

До конца года утвердят порядок содержания лифтов

8 сентября 2016, 18:12
Порядок организации безопасного использования и содержания лифтов в РФ планируется утвердить постановлением правительства до конца года, говорится в сообщении Минстроя.
Сюжет
Тюмень

Летом Госдума приняла закон, наделяющий кабинет министров полномочиями по утверждению требований к обеспечению безопасности лифтов, подъемных платформ для инвалидов, траволаторов и эскалаторов.

Необходимость разработки регулирующего документа вызвана тем, что вывод лифтов в 2013 году из категории «опасных производственных объектов» привел к созданию правового вакуума в сфере безопасной эксплуатации лифтов, резкому снижению уровня госконтроля и ответственности участников рынка, отмечается в сообщении Минстроя.

«В результате это привело к росту количества несчастных случаев и смертности при эксплуатации лифтов. Порядок должен стать основным правовым актом, с помощью которого будет обеспечиваться безопасная эксплуатация более 500 тысяч лифтов в России», — говорится в нем.

В Тюмени за последнее время было несколько случаев травмирования людей из-за неисправностей лифта. Так, в феврале 2016 года на ул. Самарцева лифт с человеком внутри упал в шахту. В результате пострадал 44-летний мужчина. Подобная проблема до недавнего времени была и в доме № 2 по проезду 9 мая. Однако в прошлом году общественный совет при Министерстве строительства РФ оценил состояние лифтового хозяйства в регионах страны. По итогам проверки Тюменская область стала одним из лидеров по максимальной динамике снижения износа лифтового парка.

#Новости#Лифт#Тюмень#Недвижимость#Марина#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25