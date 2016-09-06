Часть европейцев не хотела отдавать Тюмени ЧМ-2021

Напомним, Областной центр зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» станет местом проведения ЧМ-2021, выиграв это право у Нове-Место (Чехия) и Поклюки (Словения). Решение было принято вопреки рекомендациям Международного олимпийского комитета к спортивным федерациям воздержаться от проведения в России любых крупных международных турниров из-за скандалов, связанных с употреблением допинга во время Олимпийских игр в Сочи.
Чтобы победить в голосовании, тюменской делегации пришлось серьезно постараться. Кроме того многие международные спортивные лидеры в настоящее время поддерживают решение МОК.
«Мы еще раз ощутили, что часть Европы категорически настроена на запрет проведения крупных международных соревнований по зимним видам спорта в России. Это показали и результаты голосования, ведь при объективно сильной заявке Тюменской области мы только слегка перешли необходимый для победы в первом туре рубеж и получили 25 голосов из 49 возможных», — приводит слова губернатора его пресс-служба.
Тем не менее, считает Владимир Якушев, улучшить имидж страны возможно, что показала работа конгресса IBU в Кишиневе.
В то же время глава IBU Андерс Бессеберг заявил накануне, что Тюмень могут и лишить права на ЧМ-2021, если появятся какие-либо новые факты в скандальном отчете эксперта Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена о случаях употребления допинга российскими спортсменами на Олимпиаде в Сочи. Однако по данным портала Inside The Games заявка Тюмени была согласована Международным Олимпийским комитетом, Ассоциацией Олимпийских видов спорта и WADA еще во время Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Иными словами, функционеры международных спортивных организаций, включая антидопинговое агентство, оказались не против, чтобы столица Западной Сибири выставила свою кандидатуру на голосование.
Спортсмены-биатлонисты между тем в целом одобрительно относятся к Тюмени как месту проведения главного международного турнира. Чемпион мира Мартен Фуркад в своем Twitter поздравил Тюмень с этим событием. Да и в целом прославленный французский чемпион вместе с не менее прославленным норвежцем Уле Эйнаром Бьорндаленом, которые не раз бывали в Тюмени, всегда очень лестно отзывался о биатлонном комплексе «Жемчужина Сибири».
Лидер российской сборной Антон Шипулин в своем Instagram также не стал скрывать восторга по поводу того, что родной город примет столь масштабное мероприятие: «Как же круто вернуться с тренировки на „Жемчужине Сибири“ и узнать, я только что тренировался на трассе, на которой в 2021 году пройдёт чемпионат мира! От всей души поздравляю свой родной город, всех болельщиков биатлона и всех, кто внёс немалый вклад в эту победу и воплотил эту мечту в жизнь! Прекрасные новости! Чемпионату мира в Тюмени быть! Ура!»
В то же время действующий чемпион мира Ондржей Моравец высказался о выборе IBU в негативном ключе. Похвалив организацию соревнований в Тюмени, он в то же время выразил обеспокоенность ситуацией с допингом в России и отметил, что Тюмень не заслужила права принимать столь крупные соревнования.
Совсем уж резко отозвалась об этом событии прославленная биатлонистка Магдалина Форсберг в статье на сайте шведского телеканала SVT. В материале шестикратная чемпионка мира заявила, что после решения IBU остался «дурной запах», а российская делегация повлияла на решение восточноевропейских стран при голосовании. Глава шведской федерации биатлона Эрленд Слоквик также назвал выбор IBU скандальным, учитывая отсутствие в России утвержденной антидопинговой системы.
Отметим, что рекомендация МОК относительно крупных турниров в России будет действовать до 31 декабря. Выбор IBU наглядно продемонстрировал, насколько большой вес имеет эта рекомендация.