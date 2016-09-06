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Часть европейцев не хотела отдавать Тюмени ЧМ-2021

6 сентября 2016, 15:52
Часть стран Европы категорически не хотела отдавать Тюмени право на проведение Чемпионата мира по биатлону 2021 года. Теперь Тюмени предстоит серьезно поработать над имиджевой составляющей страны при подготовке соревнований. Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев, который принял участие в презентации города на конгрессе IBU в Кишиневе.

Напомним, Областной центр зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» станет местом проведения ЧМ-2021, выиграв это право у Нове-Место (Чехия) и Поклюки (Словения). Решение было принято вопреки рекомендациям Международного олимпийского комитета к спортивным федерациям воздержаться от проведения в России любых крупных международных турниров из-за скандалов, связанных с употреблением допинга во время Олимпийских игр в Сочи.

Чтобы победить в голосовании, тюменской делегации пришлось серьезно постараться. Кроме того многие международные спортивные лидеры в настоящее время поддерживают решение МОК.

«Мы еще раз ощутили, что часть Европы категорически настроена на запрет проведения крупных международных соревнований по зимним видам спорта в России. Это показали и результаты голосования, ведь при объективно сильной заявке Тюменской области мы только слегка перешли необходимый для победы в первом туре рубеж и получили 25 голосов из 49 возможных», — приводит слова губернатора его пресс-служба.

Тем не менее, считает Владимир Якушев, улучшить имидж страны возможно, что показала работа конгресса IBU в Кишиневе.

В то же время глава IBU Андерс Бессеберг заявил накануне, что Тюмень могут и лишить права на ЧМ-2021, если появятся какие-либо новые факты в скандальном отчете эксперта Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена о случаях употребления допинга российскими спортсменами на Олимпиаде в Сочи. Однако по данным портала Inside The Games заявка Тюмени была согласована Международным Олимпийским комитетом, Ассоциацией Олимпийских видов спорта и WADA еще во время Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Иными словами, функционеры международных спортивных организаций, включая антидопинговое агентство, оказались не против, чтобы столица Западной Сибири выставила свою кандидатуру на голосование.

Спортсмены-биатлонисты между тем в целом одобрительно относятся к Тюмени как месту проведения главного международного турнира. Чемпион мира Мартен Фуркад в своем Twitter поздравил Тюмень с этим событием. Да и в целом прославленный французский чемпион вместе с не менее прославленным норвежцем Уле Эйнаром Бьорндаленом, которые не раз бывали в Тюмени, всегда очень лестно отзывался о биатлонном комплексе «Жемчужина Сибири».

Лидер российской сборной Антон Шипулин в своем Instagram также не стал скрывать восторга по поводу того, что родной город примет столь масштабное мероприятие: «Как же круто вернуться с тренировки на „Жемчужине Сибири“ и узнать, я только что тренировался на трассе, на которой в 2021 году пройдёт чемпионат мира! От всей души поздравляю свой родной город, всех болельщиков биатлона и всех, кто внёс немалый вклад в эту победу и воплотил эту мечту в жизнь! Прекрасные новости! Чемпионату мира в Тюмени быть! Ура!»

В то же время действующий чемпион мира Ондржей Моравец высказался о выборе IBU в негативном ключе. Похвалив организацию соревнований в Тюмени, он в то же время выразил обеспокоенность ситуацией с допингом в России и отметил, что Тюмень не заслужила права принимать столь крупные соревнования.

Совсем уж резко отозвалась об этом событии прославленная биатлонистка Магдалина Форсберг в статье на сайте шведского телеканала SVT. В материале шестикратная чемпионка мира заявила, что после решения IBU остался «дурной запах», а российская делегация повлияла на решение восточноевропейских стран при голосовании. Глава шведской федерации биатлона Эрленд Слоквик также назвал выбор IBU скандальным, учитывая отсутствие в России утвержденной антидопинговой системы.

Отметим, что рекомендация МОК относительно крупных турниров в России будет действовать до 31 декабря. Выбор IBU наглядно продемонстрировал, насколько большой вес имеет эта рекомендация.

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