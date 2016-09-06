Часть европейцев не хотела отдавать Тюмени ЧМ-2021

Лидер российской сборной Антон Шипулин в своем Instagram также не стал скрывать восторга по поводу того, что родной город примет столь масштабное мероприятие: «Как же круто вернуться с тренировки на „Жемчужине Сибири“ и узнать, я только что тренировался на трассе, на которой в 2021 году пройдёт чемпионат мира! От всей души поздравляю свой родной город, всех болельщиков биатлона и всех, кто внёс немалый вклад в эту победу и воплотил эту мечту в жизнь! Прекрасные новости! Чемпионату мира в Тюмени быть! Ура!»