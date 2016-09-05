Вот такой «Уют»: жильцы недовольны работой УК

Тюмень — современный город, и люди здесь стремятся к комфорту. Однако среди городского лоска, внутри современных благополучных районов есть места почти музейной редкости.
В редакцию интернет-портала написала жительница дома № 141/3 по улице Московский тракт. Она возмущена тем, что в этом многоквартирнике с момента постройки управляющая компания еще ни разу не дела капитальный ремонт.
«Предлагаем читателям экскурсию в дом 2000 года выпуска, где безраздельно и весьма эффективно правит ООО УЮТ, — пишет она. — Такой эксклюзив в современных кварталах Тюмени поискать надо».
«У входа в подъезд нас встречает фанера, которая опасно свисает на одном гвозде, ровно над головами входящих. Кому-то не повезет при входе, отделается синяком или легким испугом.
Ступив ровно шаг, мы упираемся в сломанную деревянную дверь. Трудно войти через неё с детской коляской или велосипедом. Несколько лет никто не может ее сделать.
Смотрим налево, и видим ободранную батарею, ее никто и никогда не красил с 2000 года. Разумеется, сломанный экран на нее также никто не установит.
Пройдя пару шагов, мы упираемся в информационный стенд ООО „Уют“, который также показывает нам, как управляющая компания „заботится“ о людях.
Стены все облуплены, выщерблены, как будто дом не 2000, а 1970 года застройки. Вот что может быть с домом, когда управляющая компания хочет создать в нем музей вандализма.
Более года назад нам заменили почтовые ящики. С тех пор стены в подъезде вот с такими дырами от перфоратора.
А вот изюминка нашей ретро-коллекции — лифт!
Пусть лифт уже „дышит“ нафталином, пусть двери сами открываются и закрываются… Думаете, не жаловались? Еще лет 6 назад.
Кстати, вот эту черную пластину с кнопкой вызова лифта ООО „Уют“ поменяла совсем недавно. Только судя по слезшей краске и сильно блеклой кнопке вызова лифта, сотрудники „Уюта“ сняли ее в каком-то другом, может, соседнем доме», — делится тюменка.
«В лифте даже при входе металл на полу кто-то умудрился погнуть, на а что такого? За вандалов ООО „Уют“ не отвечает. Линолеум старый и ободранный на пол прибили степлером, да и отлично!
Вот так выглядит панель управления лифтом. Я здесь живу десять лет, и она ровно такая, какой была в 2006 году. Зато стабильно. В начале 2000-ых расковыряли, с тех пор никто не менял!
Поднимаемся выше. На каждом этаже висят на одном болту самодельные металлические и с острыми краями панели, скоро упадут, но ведь пока не упали!
Если такая панель упадет кому на голову, то синяком не отделаешься. Но в данный момент на каждом этаже именно такая картина.
Что между этажами? Если идти по лестнице пешком, то мы увидим, что народ тут богатый, пользуется кабельным ТВ и интернетом. Видите, как много проводов! Символ зажиточности людей! Потому ООО „Уют“ и не убирает провода в короба. Зачем? Пусть завидуют гости подъезда!»
Корреспондент интернет-портала Nashgorod.ru позвонил в управляющую компанию с вопросом: «Когда в подъездах этого дома сделают ремонт?», однако дозвониться до сотрудников оказалось невозможно — все телефоны, указанные в справочнике изменены или отключены.
По информации интернет-портала «Тюмень-наш дом», в этом доме в ближайшие годы капитальный ремонт и благоустройство не запланированы.