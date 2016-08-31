Три тюменские школы встали на капитальный ремонт в этом году

Главное же опасение родителей касалось того, что это негативно скажется на образовательном процессе из-за сокращения учителей. Однако для преподавательского корпуса ничего не изменилось, заверил глава департамента образования. Скорее даже наоборот: штат педагогов увеличился на 80 человек, которые приступят в начале этого учебного года. «Часть директоров, безусловно, перестали быть директорами. Шесть человек на текущий момент времени вышли на заслуженный отдых. То же самое в части главных бухгалтеров. Но со всеми была индивидуально проведена работа: каждый из директоров нашел свое место в системе образования, разумеется, из тех, кто пожелал продолжить свою деятельность. Педагогического коллектива с увеличением или уменьшением нагрузки это вообще никак не касалось», — прокомментировал Вячеслав Воронцов.