Три тюменские школы встали на капитальный ремонт в этом году

В 5-й школе до недавнего времени шел капитальный ремонт кровли, теперь подрядчик зашел на полную реконструкцию основного здания. Параллельно с этим идет замена оборудования и мебели в классах. Согласно плану, открыться здание школы должно к 15 ноября. Все ученики в настоящий момент временно проходят обучение во втором корпусе школы на улице Мурманской.
Как подчеркнул Вячеслав Воронцов, ситуация еще в июне была обговорена с учениками и родителями, далее было принято решение перевести детей во второй корпус. Тем не менее, обучения в три смены из-за загруженности исключена. «Второй корпус до недавнего времени не был настолько загружен. Вторая смена будет однозначно, а по поводу третьей, четвертой, пятой — могу успокоить родителей — такого точно не будет», — заверил глава департамента.
Несколько серьезнее ситуация с 13-й школой, где в одном из корпусов ремонт затянется на весь год. В настоящий момент проведены противоаварийные мероприятия и определен подрядчик, который зайдет на комплексную реконструкцию. Часть учеников будет заниматься во втором корпусе школы, остальные были распределены по близлежащим учебным заведениям: Тюменской православной гимназии, школе-интернату «Горизонт» и ЦРДТ «Бригантина».
Также в течение этого года на капремонт встанет еще одна школа — № 9 (бывшая 39-я школа по улице Шишкова). В настоящее время средства из областного бюджета на него выделены, идет конкурс на определение подрядчика.
В целом, отметил Воронцов, в течение летнего сезона был проведен достаточно большой объем текущего ремонта. Помимо побелки и покраски в некоторых учебных заведениях были заменены инженерные сети, системы видеонаблюдения, санузлы, охранно-пожарные сигнализации, кое-где до сих пор идет установка ограждений по периметру школы. Подрядчик не успел к первому сентября с установкой забора вокруг Лицея № 93 по улице Геологоразведчиков.
Главное же опасение родителей касалось того, что это негативно скажется на образовательном процессе из-за сокращения учителей. Однако для преподавательского корпуса ничего не изменилось, заверил глава департамента образования. Скорее даже наоборот: штат педагогов увеличился на 80 человек, которые приступят в начале этого учебного года. «Часть директоров, безусловно, перестали быть директорами. Шесть человек на текущий момент времени вышли на заслуженный отдых. То же самое в части главных бухгалтеров. Но со всеми была индивидуально проведена работа: каждый из директоров нашел свое место в системе образования, разумеется, из тех, кто пожелал продолжить свою деятельность. Педагогического коллектива с увеличением или уменьшением нагрузки это вообще никак не касалось», — прокомментировал Вячеслав Воронцов.