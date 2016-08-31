«КИТ-пикник»: как создается креативная индустрия

КИТ в названии расшифровывается как «креативные индустрии Тюмени». И для развития этих самых индустрий в нашем городе на фестивале были организованы выступления людей, добившихся успеха в разных креативных направлениях: создани сценариев — московского режиссера и стендапера Николая Куликова, дизайна — основателя известного дизайн-бюро B2Brand Ивана Богданова и директора Уральского филиала Государственного центра современного искусства Алисы Прудниковой.
«Есть несколько базовых вещей, которые должны случиться, чтобы город начал создавать креативный продукт. Первое — это создание определенного сообщества. Во всех примерах мировой истории, где удавалось сделать какой-то рывок, все начиналось не с одиночек, а с появления сообщества людей, которые друг друга вдохновляли и в то же время раздражали конкуренцией. Поэтому цель подобных проектов — создать среду, в которой бы те люди, которым подобная сфера интересна, друг друга знали и поддерживали этой конструктивной конкуренцией», — отметил куратор Регионального проекта «Моя территория» Павел Белявский.
О том, как добиться успеха в любом творческом направлении, не уезжая из Тюмени, говорила имиджмейкер Марина Кочаровская. По ее словам, при развитии новой ниши, спроса на услуги которой еще нет, нужно быть готовым к тому, что придется популяризировать это направление, прививать людям привычку, например, пользоваться услугами стилиста или шоппера. Она считает, что не стоит слушать людей, которые говорят, что это никому не нужно — интерес к некоторым нишам нужно развивать, просвещать людей и формировать спрос. С другой стороны, необходимо изучать и потребности людей и предлагать то, в чем они нуждаются.
Многие отметили выступление Николая Куликова: «Я в восторге от лекции «Как писать для людей» от сценариста фильмов «Легенда № 17», «Горько», «Экипаж». Он много шутил в тему, ходил по сцене тоже в тему, делал жесты в тему. В общем все что он делал на сцене подчеркивало его мысли и позволяло информации легко запоминаться. Я думаю что это идеальный образовательный формат, — поделился впечатлениями один из гостей мероприятия Леонид Антонов.
Помимо лекций были на «Пикнике» и другие способы интересно и с пользой провести время: можно было послушать живую музыку в лаунж-зоне, познакомиться с работами тюменских графических дизайнеров и проголосовать за наиболее понравившуюся, выбрать что-то интересное на ярмарке — здесь продавали стильные вязаные шапочки, арахисовую пасту, украшения и книги. На одной из площадок проходили «Читки».
Атмосфера пикника складывалась не только из интересного контента, но и благодаря необычному оформлению площадки — в центре стояли гигантские буквы «КИТ-пикник», лекции слушали, усевшись на импровизированные скамьи из деревянных паллет, накрытые подушками, разноцветными пледами. На территории очень вкусно пахло — в одном углу айтишник в обычной жизни и повар по праздникам жарил сосиски для сочных хот-догов, в другом продавали бургеры, в третьем — мороженое с необычной подачей («тесто» наливают на противень, как блин, а потом соскребают, формируя спирали), в четвертом — томатный суп гаспаччо в картонном стаканчике. И было какое-то невероятное число точек, где продавали кофе. Некоторые участники даже составили рейтинг точек по ценам и вкусовым качествам.
И, конечно, на фестивале было неимоверное количество китов: кит из картона, которого раскрашивали причудливыми узорами, трехмерный фанерный кит-светильник, множество китов на футболках, толстовках. Судя по числу гостей, довольным улыбкам и положительным откликам фестиваль удался.