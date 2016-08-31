«КИТ-пикник»: как создается креативная индустрия

О том, как добиться успеха в любом творческом направлении, не уезжая из Тюмени, говорила имиджмейкер Марина Кочаровская. По ее словам, при развитии новой ниши, спроса на услуги которой еще нет, нужно быть готовым к тому, что придется популяризировать это направление, прививать людям привычку, например, пользоваться услугами стилиста или шоппера. Она считает, что не стоит слушать людей, которые говорят, что это никому не нужно — интерес к некоторым нишам нужно развивать, просвещать людей и формировать спрос. С другой стороны, необходимо изучать и потребности людей и предлагать то, в чем они нуждаются.